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Сергей Голицын, ИТ-холдинг Т1: Российские компании не реализуют ИИ-потенциал полностью

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Скорость ИИ-зации компаний пока не вызывает оптимизма — заявил Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ ИТ-холдинга Т1, на форуме Tech Week. Во время дискуссии "Технологии роста в эпоху ограничений: как развиваться быстрее и надежнее" он отметил, что по пути широкого внедрения технологий искусственного интеллекта российский бизнес движется слишком медленно. При этом потенциал для ускорения у компаний действительно есть несмотря на ограничения, которые действуют сразу с нескольких сторон. "Кадровые, технологические, регуляторные риски, плюс санкционные барьеры, создают помехи, но тем не менее кейсов, демонстрирующих, как ИИ реально помогает бизнесу преуспевать, становится все больше", — подчеркнул Сергей Голицын.

По его оценке, самыми быстрыми в ИИ-зации предсказуемо стали ИТ-компании. "Искусственный интеллект "варится" внутри IT-бизнеса, и отрасль в первую очередь оптимизирует саму себя. Если бы ИИ создавался в литейных цехах, то самыми цифровыми сегодня были бы сталевары", — сказал он. В качестве примера он привел ИТ-холдинг Т1, который последовательно перестраивает платформы и обучает топ-менеджмент и команды работе по новому принципу — AI First.

Сергей Голицын признал, что в этом важнейшую роль играет обучение. "ИТ-холдинг Т1 — это более 26 тысяч человек. Вовлечь всех в использование ИИ — задача, нетривиальная, поэтому нам пришлось выстраивать внутри холдинга полноценную систему обучения и менять сам подход к платформам", — подчеркнул он.

Самые масштабные эффекты от ИИ-зации, по словам Голицына, сегодня приходятся на процессы разработки. В проект по внедрению инструментов автоматической генерации кода (вайбкодинга) вовлечены 5 тысяч разработчиков холдинга, более тысячи из них используют ИИ-ассистента ежедневно.

"В результате написание кода ускорилось примерно на треть, число ошибок сократилось на четверть, трудозатраты на тестирование снизились вдвое, а документирование — один из самых трудоемких этапов — теперь занимает минуты, а не часы. Общая производительность разработчиков выросла примерно на 20%, и только в 2025 году за счет ИИ-генерации кода ИТ-холдинг Т1 сэкономил около одного млрд рублей", — рассказал Сергей Голицын.

Одним из важнейших факторов успешного внедрения эксперт назвал контроль инноваций. Важно реализовать в компании "принцип ИИ-прозрачности": каждое решение ИИ-агента объяснимо, каждый шаг фиксируется в аудит-трейле, а любое сомнительное решение уходит на проверку человеку. Для удобства сотрудников все ИИ-агенты необходимо интегрировать в привычные среды — корпоративную социальную сеть, трекер задач и электронную почту. Система аварийного отключения агентов с мониторингом в реальном времени и полным журналированием действий позволяет не превращать ИИ-инструменты в новые технологические и регуляторные риски.

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Назад. 22 июня 2026
Сергей Голицын, ИТ-холдинг Т1: Российские компании не реализуют ИИ-потенциал полностью
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