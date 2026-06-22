Как начать взрослую жизнь: ВСК рассказала зумерам, как безболезненно съехать от родителей

22.06.2026 13:01 Читали 12

Совсем скоро по всей стране состоятся выпускные балы, и с этого момента для тысяч выпускников начнется новая, взрослая жизнь. Первый вызов, с которым молодые люди столкнутся в этот период, станет сепарация от родителей. Елена Куперштейн, клинический психолог, семейный и групповой терапевт Страхового Дома ВСК рассказывает, как правильно выстроить личные границы в период взросления, не обидев при этом своих близких, на какие этапы делится процесс сепарации и как научиться быть ответственным.

Сепарация от родителей — это процесс постепенного отделения ребёнка от взрослых и развития в нем самостоятельности. Согласно ряду исследований, функциональная сепарация (когда человек способен сам принимать решения и брать за них ответственность) в целом формируется у большинства молодых людей, а эмоциональной сепарации многие достигают с опозданием.

Есть 4 основных шага, которые помогают начать "взрослую" жизнь. Прежде всего необходимо принимать самостоятельные бытовые решения, а также стремиться к финансовой независимости — откладывать карманные деньги, завести собственную банковскую карту. Также важно отстаивать и аргументировать свои новые планы — переезд в другой город или смену университета. Это можно сделать, избежав обвинений в адрес родителей и конфликтов с ними. Обязательный этап сепарации — поддержка связи с близкими. Важно предлагать родителям помощь по дому, интересоваться их жизнью. Также при принятии собственных решений необходимо просчитывать негативные сценарии, подготовить план действий на случай, если что-то пойдет не так.

Чтобы научиться ответственности, необходимо разделять глобальные планы на небольшие шаги: ставить себе задачи на день и т. д., а также фиксировать собственные успехи в достижении каждой цели. Не стоит забывать и о заботе о себе — здоровый сон, правильное питание, физическая активность, минимум контактов с соцсетями перед сном помогут избежать тревожности. При постановке планов на будущее важно ставить для себя сроки их выполнения с запасом, чтобы избежать паники в будущем. Не стоит бояться делегировать ответственность — помочь в решении проблем могут друзья, семья, репетиторы. Если избежать ощущения тревоги не удалось, поможет практика дыхания "4-4-4": вдох 4 секунды, задержка дыхания 4 секунды, выдох 4 секунды.

"Отношения родителей с подростком проходят трансформационный путь: от контроля во всем до доверия и поддержки в собственных решениях. Личные границы — это не забор между молодым человеком и его семьей, а правила игры, которые помогают каждому чувствовать себя комфортно. Важно донести до родителей, что именно тебе важно, какое конкретно вмешательство в жизнь тебя напрягает. В общении с близкими можно устанавливать правила коммуникаций — например, не обсуждать оценки по вечерам или созваниваться с утра. А чтобы родители не чувствовали себя ненужными, важно поддерживать интерес к их жизни, планам и тревогам", — отметила Елена Куперштейн, клинический психолог, семейный и групповой терапевт Страхового Дома ВСК.