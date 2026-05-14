Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

DION объединил 15000 студентов из России и Индии на хакатоне GO-BRICS

Платформа корпоративных коммуникаций DION (входит в ИТ-холдинг Т1) стала цифровой площадкой для проведения онлайн-этапа международного хакатона GO-BRICS Synthesis. Соревнование объединило молодых разработчиков, исследователей и инженеров из России и Индии. В мероприятии участвуют более 15000 студентов и начинающих специалистов.

GO-BRICS Synthesis состоит из нескольких раундов. Лучшие команды, прошедшие все из них, приглашены к очному участию в России. Один из финальных этапов также планируется провести в Индии в период саммита БРИКС.

Онлайн-формат позволил собрать на одной площадке распределенные команды из двух стран и наладить непрерывное взаимодействие участников, экспертов и организаторов. При этом DION выдержал интенсивную нагрузку: в рамках хакатона платформа была протестирована при подключениях из-за рубежа и подтвердила стабильную работу при нагрузке до 10 000 пользователей. Команды работали в режиме 72-часового марафона, а сам сервис обеспечивал единое цифровое пространство для совместной работы над ИТ-решениями.

"Для международных проектов такого масштаба особенно важна технологическая среда, которая позволяет участникам работать как единая команда вне зависимости от страны, часового пояса и формата подключения. В случае с GO-BRICS Synthesis DION стал основой именно для такой модели взаимодействия: он поддерживает онлайн-работу распределенных команд и при этом легко встраивается в гибридный формат, когда часть этапов проходит дистанционно, а часть — очно. Для нас это показательный кейс того, как коммуникационные технологии могут становиться инфраструктурой для крупных международных образовательных и инженерных инициатив", — отметил Роман Чередников, директор портфеля проектов платформы корпоративных коммуникаций DION.

DION объединил 15000 студентов из России и Индии на хакатоне GO-BRICS
"Северсталь" и HL (Hanʼs Laser) в России развивают комплексные решения для повышения эффективности металлообработки

В рамках выставки "Металлообработка-2026" "Северсталь" и мировой производитель промышленного лазерного оборудования HL (Hanʼs Laser) подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере разработки и продвижения комплексных решений для металлообрабатывающих предприятий.

Цифровое гостеприимство: отельеры и рестораторы Самары оценили сервисы от "Ростелекома"

"Ростелеком" провел бизнес-завтрак по теме цифровизации сферы гостеприимства. Мероприятие посетили владельцы отелей, ресторанов и представители органов власти. Участники обсудили подготовку к летнему туристическому сезону и познакомились с преимуществами сервисов "Цифровой отель" и "Рестомания" от "Ростелекома". Эксперты компании рассказали, как эти решения помогут автоматизировать рутинные процессы, увеличить прибыль и оптимизировать расходы.

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

"Цербер" остановит биологическое оружие: на Wink выходит вторая новелла военного детектива "СМЕРШ 4"

В продолжении долгожданного военного детектива "СМЕРШ 4" контразведчики должны пресечь планы фашистов применить биологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск. 16 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) состоится премьера четырехсерийной новеллы <a href="https://wink.ru/seasons/smersh-4-sezon-2-year-2026" target="_blank">"Операция "Цербер"</a> (16+). Проект пополнит линейку Wink Originals, а телевизионная премьера сериала запланирована на канале "РЕН ТВ".

Экс-главе самарского ГУ МЧС вынесли приговор 

В среду, 13 мая, суд Ленинского района Самары огласил приговор экс-начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко, обвинявшегося в масштабной коррупции. Суд приговорил его к 11 годам колонии строго режима со штрафом в 293 млн руб. и лишил звания генерал-майора. Также с него решено взыскать 73 млн рублей, полученных в результате преступления.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

