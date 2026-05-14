Гандбольная "Лада" обыграла "Астраханочку"

"Лада" (Тольятти) — "Астраханочка" (Астрахань) — 25:23 (14:13). Тольятти. УСК "Олимп". Семиметровые: 4/4-8/8. Штраф: 8-4 мин. Судьи: Д. Бакарин, И. Бакарин (оба — Москва).
"Лада": Кунцевич (14/33=42%), Каюмова (0/4=0%); Жилинскайте (2 мин.), Матюхина — 1 (2 мин.), Филина — 1, Осипова, Терлецкая — 4/4, Шмонина — 1, Мишурина, Островская — 2, Беспалова — 3, Рахмаева, Милова — 7 (2 мин.), Кожокарь — 1, Марьевская — 3 (2 мин.), Минеева — 2.
"Астраханочка": Дегтярева (12/35=34%), Якупова (0/2=0%); Юрьева (2 мин.), Климанцева — 4, Бессалая — 1, Ильина — 1, Шаркова — 2, Кайнарова — 2, Шаповалова, Сотникова — 9/8, Дудкина, Дудина — 4 (2 мин.), Корнеева.