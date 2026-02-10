Прокуратура обжалует УДО Дмитрия Сазонова

10.02.2026 14:30 Читали 93

Самарский областной суд должен рассмотреть представление прокуратуры на решение Куйбышевского районного суда об условно-досрочном освобождении Дмитрия Сазонова. Об этом журналисту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Самарского областного суда.

Как уточнили в пресс-службе облсуда, подано представление прокуратуры. В ближайшее время необходимые материалы должны поступить в областной суд. Тогда апелляционная инстанция вынесет свое решение.

Напомним, ранее стало известно о том, что Дмитрий Сазонов смог добиться решения об УДО.

Дмитрий Сазонов - сын председателя губернской думы Виктора Сазонова, скончавшегося в 2018 году. Сазонов-младший работал замначальника управления Росгвардии по Самарской области. Его задержали сотрудники ФСБ 25 июля 2018 г. после получения 100 тыс. руб. от бывшего сослуживца Александра Орлова. Сообщалось, что тот работал с ОПГ "Законовские". Орлов рассказывал в ФСБ, что несколько лет носил Сазонову взятки за покровительство тольяттинскому ЧОО "Восток Лада", которое занималось личной охраной главы ОПГ Сергея Гафурова. Сазонов вины в связях с ОПГ не признал. Расследование продолжалось, и в деле появился второй эпизод. Он касался взяток от предпринимателя, занимавшегося фотосъемкой в роддомах.

26 февраля 2020 г. Ленинский райсуд Самары назначил Сазонову 12 лет колонии строгого режима, штраф 220 млн руб. и лишил специального звания. 12 августа того же года апелляционная инстанция Самарского облсуда изменила в приговоре формулировку "ОПГ Законовские" на "группу Законовские". В январе и феврале Дмитрий Сазонов и трое его адвокатов подали жалобы в Шестой кассационный суд. Коллегия частично удовлетворила их. Срок и размер полученных от "Законовских" взяток сократили: якобы Сазонов получал деньги с 2016 г., когда стал возглавлять лицензионно-разрешительную службу. Эпизод с фотографом переквалифицировали на мошенничество. Срок снизили до девяти с половиной лет, а штраф - до 22,6 млн рублей. Также сняли арест с имущества жены Сазонова.

Однако позже Верховный Суд отменил определение кассационного суда и направил дело на новое рассмотрение в кассацию. 14 февраля 2022 г. один из эпизодов обвинения переквалифицировали со взятки на мошенничество и по совокупности окончательно назначили Дмитрию Сазонову 11 лет колонии строгого режима со штрафом в 211,75 млн руб., с лишением на семь лет права занимать определенные должности. Также его лишили специального звания "полковник полиции". Летом 2024 г. года через Верховный суд Башкирии Дмитрий Сазонов добился замены наказания на принудительные работы.