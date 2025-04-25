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"Ростелеком" стал лауреатом премии CDO/CDTO Awards 2025 в двух номинациях

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Заместитель президента — председателя правления "Ростелекома" Дарий Халитов был отмечен как лидер цифровой трансформации, став призером в номинации "Лучший CDTO года". А платформа "Нейрошлюз" стала лауреатом премии CDO/CDTO Awards 2025 как "Лучшее ИИ-решение для оптимизации бизнес-процессов и повышения производительности".

Премия CDO/CDTO Awards вручается за исключительные достижения в сфере развития цифровой экономики России. Она присуждается с 2019 года ИТ-руководителям, лидерам по digital-трансформации, а также организациям и проектам с наиболее выдающимися успехами в разработке и внедрении инновационных решений.

Дарий Халитов — ИТ-директор "Ростелекома", курирует ИТ-блок, в том числе отвечает за реализацию стратегии цифровой трансформации, стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) в ГК "Ростелеком", а также процессы импортозамещения. Дарий работает в компании уже более 7 лет, на протяжении которых занимался развитием ИТ-ландшафта, а также задачами по достижению технологической независимости и реализации требований по переходу на отечественное программное обеспечение (ПО). За этот период компания совершила трансформацию из оператора связи в инновационную цифровую организацию. Дарий также играл важную роль в формировании ИТ-кластера как одного из ключевых активов компании, который создает, развивает и поддерживает основные цифровые продукты, обеспечивает их доступность и отказоустойчивость.

Год назад Дарий Халитов перешел с позиции вице-президента по развитию информационных систем на позицию старшего вице-президента по информационным технологиям и возглавил ИТ-блок "Ростелекома" для продолжения планомерной реализации ИТ-инициатив и расширения сферы деятельности. На данный момент в ГК "Ростелеком" работает более 15 тыс. ИТ-специалистов, порядка 80% операционных, производственных и управленческих функций уже цифровизированы, 90% всего документооборота ведется в электронном виде. Под руководством Дария команда провела масштабную автоматизации процессов и сформировала единый стандарт архитектуры для использования российского ПО внутри компании.

Вторая победа "Ростелекома" на CDO/CDTO Awards 2025 — награда флагманской платформы "Нейрошлюз" (ai.rt.ru) — также говорит о динамичном и успешном развитии в компании направления искусственного интеллекта. Продукт представляет собой единое рабочее пространство для решения профессиональных и корпоративных задач с помощью новейших ИИ-технологий. "Нейрошлюз" предоставляет доступ к ИИ-сервисам для автоматизации рабочих процессов, генерации контента, анализа данных и интеграции нейросетей в бизнес-кейсы. На портале представлено 27 нейросетей, ориентированных на выполнение разнообразных целей, а также инструменты для создания индивидуальных ИИ-решений. Многие развернуты внутри закрытого контура, что дает возможность использовать их и для анализа конфиденциальных документов. В целом, ИИ-помощники позволяют сотрудникам "Ростелекома" экономить время на закрытие рутинных вопросов до 30%, высвобождая его для креативных проектов.

Дарий Халитов, заместитель президента — председателя правления "Ростелекома":

"За последние несколько лет "Ростелеком" прошел значимый путь в области цифровой и ИИ-трансформации, а также представил рынку собственные инновационные ИТ-продукты, созданные на базе отечественного технологического стека. Признание вклада ИТ-команды "Ростелекома" со стороны CDO/CDTO Awards — это высокая оценка нашей деятельности. Мы пришли к этому результату совместными усилиями, основываясь на интересах наших продуктовых команд и внутренних заказчиков. Это общая победа всех сотрудников "Ростелекома", активно вовлеченных в работу по реализации стратегии цифровой трансформации. На сегодняшний день в компании более 200 процессов заменены роботами, более 100 внутренних и клиентских сервисов работают на базе ИИ-технологий. Отмечу, что, как и многие другие организации, мы находимся в самом начале пути по переходу от цифровой к ИИ-трансформации. Уверен, что повсеместное применение технологий искусственного интеллекта даст новый импульс и возможности для развития бизнеса. Поэтому для нас крайне значима победа платформы "Нейрошлюз". Это действительно уникальный ИИ-продукт, которым пользуется почти 30 тыс. сотрудников нашей компании. Одновременно растет интерес со стороны коммерческих клиентов. Сейчас платформа обрабатывает более 330 тыс. запросов в месяц, а разнообразие задействованных под капотом нейросетей повышает общую эффективность и производительность сотрудников нашей компании".

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