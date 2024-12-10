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Эксперт РА повысил кредитный рейтинг ПСБ до максимального уровня ruААА

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ до максимального до уровня ruААA со стабильным прогнозом. Позитивное влияние на рейтинг оказывает усиление позиций в качестве опорного банка оборонно-промышленного комплекса России в связи с ожидаемой до апреля 2025 года полной консолидацией обслуживания портфеля контрактов государственного оборонного заказа, что, как подчеркивает рейтинговое агентство, отражает особую значимость ПСБ для единственного акционера — правительство РФ и, как следствие, очень высокую вероятность поддержки с его стороны в случае необходимости.

Повышение рейтинга отражает сильные рыночные позиции ПСБ, высокую операционную эффективность, приемлемое качество активов и запас капитала, а также адекватную ликвидную позицию и высокий уровень корпоративного управления.

ПСБ сохраняет ведущие позиции среди российских кредитных организаций по объему портфеля корпоративных кредитов и кредитов МСБ, а также по портфелю розничных ссуд, отмечает "Эксперт РА". Так, за период с 1 октября 2023 года по 1 октября 2024 года корпоративный кредитный портфель до вычета резервов под обесценение увеличился на 23%, розничный — на 15%.

При этом ПСБ демонстрирует сильные показатели рентабельности и операционной эффективности — за девять месяцев 2024 года показатель ROE составляет 25%, соотношение расходов к доходам (CIR) — менее 40%. Также агентство учитывает высокую степень цифровизации бизнеса ПСБ и его клиентских сервисов.

Аналитики "Эксперт РА" отмечают значительные компетенции и профессиональный опыт членов наблюдательного совета и правления ПСБ и развитую практику управления рисками. За счет динамичного роста активов и операционной эффективности ПСБ существенно перевыполнил ключевые целевые показатели, определенные стратегией развития на 2019–2023 годы, что также позитивно повлияло на рейтинговую оценку, отмечает "Эксперт РА". Год назад банком была утверждена стратегия на 2024–2028 годы, целевые показатели которой по итогам текущего года также предполагается перевыполнить.

Ранее, в сентябре 2024 года, ПСБ получил наивысший рейтинг кредитоспособности ААА (RU) по национальной шкале рейтингового агентства АКРА.

"Наивысший кредитный рейтинг ПСБ — показатель максимальной надежности, финансовой устойчивости и эффективности банка. Активно развивая универсальную бизнес-модель, мы качественно реализуем мандат на обслуживание расчетов ОПК, наращивая масштаб деятельности в российском экономическом пространстве. В прошлом году ПСБ успешно завершил первый 5-летний стратегический цикл, перевыполнив ключевые показатели как в части консолидации финансовых потоков сектора ОПК, так и в части доходности и эффективности универсального бизнеса. В новом стратегическом цикле ПСБ продолжает демонстрировать сильные результаты — мы лидируем на рынке по динамике активов, сохраняя сильные метрики финансовой устойчивости и прибыльности, что нашло отражение в повышении кредитного рейтинга до максимального уровня ААА", — прокомментировала главный финансовый директор ПСБ Татьяна Наумлинская.

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Назад. 10 декабря 2024
Эксперт РА повысил кредитный рейтинг ПСБ до максимального уровня ruААА

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