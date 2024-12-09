ВСК: 80% россиян хотят провести старость на родине

09.12.2024 15:10 Читали 11

По мнению большинства россиян, нынешнего размера пенсии в будущем им будет хватать менее, чем на четверть текущих привычных расходов. При этом люди стали более оптимистично представлять свою жизнь после завершения трудовой деятельности. Кроме того, с начала года все меньше россиян планируют встретить старость за рубежом, предпочитая жизнь на родине. Особенно этот тренд характерен для молодежи. Приемлемым размером пенсии россияне считают сумму 110 тыс. рублей. Таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК, проведенного по итогам 2024 года.*

Согласно исследованию Страхового Дома ВСК, 35% россиян считают, что нынешнего размера пенсии в будущем им будет хватать только на четверть текущих расходов. Для сравнения, в начале года этот показатель составлял 40,3%. В основном такого мнения придерживаются люди старше 35 лет (40%), проживающие в регионах (38%), в начале года наиболее пессимистичными в отношении будущей пенсии были москвичи, у которых есть дети (38%). 21% (19% в начале года) респондентов считает, что пенсия им будет компенсировать до половины текущих расходов. Чаще — это молодые люди в возрасте 25-34 лет.

С начала года изменились предпочтения россиян и в отношении размера будущей пенсии. Если в начале года почти каждый второй россиянин рассчитывал на сумму 50-100 тыс. рублей, то к концу года этот показатель изменился до каждого третьего опрошенного. Вдвое выросла доля россиян, видящих оптимальной пенсию в размере 100-200 тыс. рублей — с 12% в начале года до 25% (каждый четвертый) в конце года. Самые высокие ожидания у людей с высоким уровнем доходов, преимущественно — жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Каждый второй россиянин еще не начинал формировать сбережения на пенсию (с начала года этот показатель не изменился), еще 32,7% респондентов — даже не планируют этого делать (31,7% в начале года). Наиболее финансово грамотными являются мужчины (33%) с высоким уровнем дохода. Не заботятся о финансовой подушке безопасности в основном люди со средним уровнем дохода (38%), у которых нет детей (41%).

Подавляющее большинство россиян — 80% (67% в начале года) — планируют встречать старость на родине. 9% хотели бы жить за границей (около 15% в начале года), 11% — еще не задумывались об этом. Жить на пенсии в России в основном собираются россияне со средним и высоким уровнем доходов. Примерно четверть россиян не планируют менять место жительства после завершения трудовой деятельности, столько же — хотели бы переехать за город (на дачу или просто уехать из мегаполиса), 23,5% хотели бы перебраться в теплый южный регион (в основном — в Краснодарский край).

Переехать за рубеж после выхода на пенсию планируют все меньше молодых людей — 15% в данной группе, около 18% в начале года. Самыми привлекательными локациями для переезда являются европейские (38% респондентов), а также "теплые" южные страны (34,5%).

*Исследование проводилось в формате онлайн опроса среди респондентов 18-55 лет (мужчин и женщин) в Москве и городах-миллионниках. При ответе на вопросы респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Всего 1000 респондентов приняли участие в опросе