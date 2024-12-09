ВСК: 80% россиян хотят провести старость на родине

Согласно исследованию Страхового Дома ВСК, 35% россиян считают, что нынешнего размера пенсии в будущем им будет хватать только на четверть текущих расходов. Для сравнения, в начале года этот показатель составлял 40,3%. В основном такого мнения придерживаются люди старше 35 лет (40%), проживающие в регионах (38%), в начале года наиболее пессимистичными в отношении будущей пенсии были москвичи, у которых есть дети (38%). 21% (19% в начале года) респондентов считает, что пенсия им будет компенсировать до половины текущих расходов. Чаще — это молодые люди в возрасте 25-34 лет.
С начала года изменились предпочтения россиян и в отношении размера будущей пенсии. Если в начале года почти каждый второй россиянин рассчитывал на сумму 50-100 тыс. рублей, то к концу года этот показатель изменился до каждого третьего опрошенного. Вдвое выросла доля россиян, видящих оптимальной пенсию в размере 100-200 тыс. рублей — с 12% в начале года до 25% (каждый четвертый) в конце года. Самые высокие ожидания у людей с высоким уровнем доходов, преимущественно — жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
Каждый второй россиянин еще не начинал формировать сбережения на пенсию (с начала года этот показатель не изменился), еще 32,7% респондентов — даже не планируют этого делать (31,7% в начале года). Наиболее финансово грамотными являются мужчины (33%) с высоким уровнем дохода. Не заботятся о финансовой подушке безопасности в основном люди со средним уровнем дохода (38%), у которых нет детей (41%).
Подавляющее большинство россиян — 80% (67% в начале года) — планируют встречать старость на родине. 9% хотели бы жить за границей (около 15% в начале года), 11% — еще не задумывались об этом. Жить на пенсии в России в основном собираются россияне со средним и высоким уровнем доходов. Примерно четверть россиян не планируют менять место жительства после завершения трудовой деятельности, столько же — хотели бы переехать за город (на дачу или просто уехать из мегаполиса), 23,5% хотели бы перебраться в теплый южный регион (в основном — в Краснодарский край).
Переехать за рубеж после выхода на пенсию планируют все меньше молодых людей — 15% в данной группе, около 18% в начале года. Самыми привлекательными локациями для переезда являются европейские (38% респондентов), а также "теплые" южные страны (34,5%).
*Исследование проводилось в формате онлайн опроса среди респондентов 18-55 лет (мужчин и женщин) в Москве и городах-миллионниках. При ответе на вопросы респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Всего 1000 респондентов приняли участие в опросе