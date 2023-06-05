Работодатели готовы растить команды

05.06.2023 19:28 Читали 13

Эксперты рынка информационных технологий нацелены нанимать специалистов осмысленно. Они готовы даже растить команды, поскольку в турбулентной ситуации для компаний слишком высока цена ошибки. Люди — главный ресурс. Именно им предстоит создавать новые ценности и выстроить новую реальность. Бережное отношение именно к "цифровым" сотрудникам — это история тесной коллаборации HR и бизнеса.

Программисты впереди

Цифровая трансформация всех сфер жизни общества — это общенациональный приоритет развития России, и Самарский регион здесь один из лидеров. Один из крупных поставщиков кадров для этой отрасли региональной экономики традиционно — Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Насколько соответствует профессиональная подготовка специалистов ожиданиям рынка? По словам Алексея Гололобова, директора Центра организации практик и содействия трудо­устройству выпускников ПГУТИ, сегодня в вузе пять факультетов: кибербезопасности и управления, информационных систем и технологий, цифровой экономики и массовых коммуникаций, оптических и квантовых коммуникаций, систем радиосвязи и радиотехники.

"Такие крупные компании как, например, "Центр разработки Тинькофф", ПАО "Сбербанк", "Ростелеком", самарские бюджетные госучреждения, такие как Центр занятости населения, "Цифровой регион", "СМАРТС", "ЭР-Телеком", филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ", "АВТОВАЗ", "Почта России" — заинтересованы в пополнении своих кадровых ресурсов и тесно сотрудничают с нашим университетом, подбирая кадры уже среди студентов", — говорит он.

По его словам, весь перечень специальностей, по которым ПГУТИ готовит специалистов, актуален: "Поволжский университет всегда шел в ногу со временем, готовил отличных специалистов по разным направлениям и поэтому с уверенностью могу сказать, что и экономическое направление, и программирование и связисты, — все востребованы".

Однако, уточняет эксперт, в связи со сложившейся ситуацией программисты в рейтинге востребованности работодателями все-таки впереди. Потребность в них настолько высока, что студенты этой специализации находят себе работу на самом раннем этапе обучения. Сегодня программная автоматизация — тренд во многих компаниях и на производствах. Огромный дефицит кадров и в сфере кибербезопасности.

Требования к навыкам

Если говорить о навыках айтишников, то они затачиваются под конкретного работодателя. Так, например, по данным Росбанка, от соискателя работы в сфере ИТ могут потребоваться знание и опыт работы с различными языками программирования, такими как Java, Python, Ruby, C++ и JavaScript. Желательно уметь работать с базами данных, понимать и использовать SQL, NoSQL и другие реляционные и нереляционные базы данных, а также быть знакомыми с фреймворками и инструментами, такими как, например, React, Angular, Vue и Node.js. Может быть востребованным опыт работы с системами контроля версий, такими как Git и SVN, умение разрабатывать технические спецификации и документацию, а также понимать процессы разработки программного обеспечения.

Другие важные навыки для соискателя работы в сфере ИТ включают знание принципов информационной безопасности, сетевых протоколов и технологий, а также опыт работы с алгоритмами и структурами данных.

Подбирая специалистов на вакантные позиции, Росбанк ориентируется на принятые в организации ценности: ответственность, инновации, командный дух, вовлеченность и клиентоцентричность. Помимо технических знаний и умений от кандидатов ждут навыков работы в команде, желание делиться знаниями и выступать наставниками, нестандартное мышление. Важно, чтобы они смотрели на процессы через призму клиентского опыта и стремились к их улучшению.

По мнению Алексея Кожина, руководителя по обу­чению ИТ-персонала Промсвязьбанка, который тоже говорит о запросе работодателей на молодого специалиста с хорошей теоретической подготовкой, важно, чтобы кандидат на ИТ-вакансию в банке знал конкретный набор технологий, которые используются в финансовых организациях, понимал, что такое гибкие практики разработки и как пользоваться цифровыми системами планирования. Причем, по его словам, "ПСБ как работодатель заинтересован в том, чтобы студенты могли до выпуска из вуза получить необходимые компетенции для эффективной работы в цифровых проектах банка".

Сейчас всем нужна талантливая молодежь, нацеленная на развитие, которая не боится рисковать, осваивать новые технологии, профессии, получать компетенции. Алена Яштынгина, HR-бизнес-партнер самарского филиала ПАО "Ростелеком", рассказала о том, как в компании строится работа с молодежью: "В этом году "Ростелеком" открывает стажировку для молодых специалистов, за которыми закрепят сразу двух работников. Они будут оказывать профессиональную и адаптационную помощь. Наша компания нуждается в инженерах, специалистах коммерческой сферы, программистах, разработчиках. Мы активно сотрудничаем в этом направлении с ПГУТИ и колледжем связи, обсуждаем с их руководством введение специальных курсов с учетом наших потребностей в специалистах. Так ребята узнают о требованиях и стандартах работы в компании еще до трудоустройства".

Со студенческой скамьи

Крупные компании сегодня готовы растить команды со студенческой скамьи. В ПГУТИ для этой кооперационной работы работодателей и вуза был создан Центр организации практик и содействия трудоустройству.

"Мы строим взаимодействие с потенциальными работодателями на цифровой платформе "Факультетус", разработанной министерством науки и образования РФ. И компании начинают общаться со студентами именно на этой площадке. Студент регистрируется, размещает свое резюме, — рассказывает Андрей Гололобов. — И, если ищет работу, выкладывает его в активный поиск. Если потенциальный работодатель регистрируется в данном сегменте, то у него открывается профиль каждого студента. И он с помощью фильтров отбирает себе нужного кандидата на трудоустройство в компанию".

Форматы взаимодействия Центра и вуза с крупными работодателями разнообразны. Например, бесплатные курсы для студентов на базе университета. Это уже тренд, работающий на развитие навыков и компетенций студентов. Например, Тинькофф регулярно проводит на базе университета курсы для студентов. Это различные инновационные разработки, web-разработки, языки программирования. Студент, прошедший отбор в компанию, проходит обучение, затем идет туда на стажировку, а по окончании университета трудоустраивается. Не так давно вуз заключил партнерские отношения с Yandex Cloud, и компания организовала дополнительное обучение на базе ПГУТИ по облачным интеграциям, после чего отобрала лучших и официально трудоустроила.

Центр практики ПГУТИ помогает студентам обрести не только практические навыки на производстве, но еще и закрепить ту базу, которую они получают в университете, в совместной деятельности по созданию инновационных разработок с конкретными работодателями-партнерами. Это обеспечивает их высокую востребованность в российских компаниях.