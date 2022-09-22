В Самаре пройдет традиционный баскетбольный турнир "Кубок Приматова"

22.09.2022 14:27 Читали 12

С 23 по 24 сентября в СКК "Дворец спорта имени В. С. Высоцкого" состоится 17-й розыгрыш Кубка памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова, которым в Самаре уже много лет открывается баскетбольный сезон.

Для баскетбольного клуба "Самара" этот турнир традиционно является последней проверкой готовности к официальному сезону. И нынешний — не исключение: уже в начале октября команда проведет первый матч в Единой Лиге ВТБ.

"Своими высокими спортивными результатами менеджмент БК "Самара" доказал, что команда готова к тому, чтобы выступать на более высоком уровне. Крайне важно и впредь показывать достойную игру, которая будет привлекать болельщиков, и позволять бороться за высокие места. Безусловно, участие нашей команды в Лиге ВТБ — важный шаг в развитии самарского баскетбола и продолжении его славных традиций. Это позволит привлекать в спорт еще больше мальчишек и девчонок, воспитывать игроков высокого уровня", — отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Турнир памяти Г. А. Приматова проводится баскетбольным клубом с 1997 года. Генрих Алексеевич Приматов — заслуженный тренер СССР, человек, с чьим именем связано становление и развитие мужского профессионального баскетбола в Самарской области. Он был первым тренером созданной в 1976 г. в Куйбышеве команды "Строитель", в 80-е годы выступавшей в Высшей лиге чемпионата СССР. БК "Самара" — правопреемник "Строителя".

В Кубке памяти Г. А. Приматова 2022 г. примут участие: БК "Самара" (Самара), БК "ПАРМА-ПАРИ" (Пермь), БК "Пари Нижний Новгород" (Нижний Новгород), БК "Минск" (Республика Беларусь).

В рамках турнира состоится торжественная церемония празднования 45-летия БК "Самара", Также 23 сентября состоится презентация команд баскетбольного клуба "Самара". Болельщики получат уникальный шанс увидеть всех своих кумиров: игроков детских и юношеских команд, команд по баскетболу 3×3, женскую команду Премьер-лиги и мужскую команду, которой предстоит дебютировать в Единой Лиге ВТБ.

Поклонников баскетбола ждет масса сюрпризов. Например, первая тысяча человек, которая придет во Дворец спорта 23 сентября, получат сувенирные футболки в подарок.