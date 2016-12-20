В Самаре на улице Молодогвардейской запрещена парковка автомобилей

20.12.2016 13:38 Читали 15

На улице Молодогвардейской в Самаре, возле пересечения с Полевой, установили дорожные знаки "Остановка запрещена".

В добавление к такому сюрпризу для автолюбителей дорожники пригрозили, что все машины нарушителей будут эвакуировать на спецстоянку.



Как выяснилось, случилось нечто необычное — знаки установили по многочисленным просьбам горожан. Оказывается, именно тут припаркованные машины "зачастую создавали заторы на данном участке дороги". Об этом сообщает сайт 63.ру.