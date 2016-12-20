В добавление к такому сюрпризу для автолюбителей дорожники пригрозили, что все машины нарушителей будут эвакуировать на спецстоянку.
Как выяснилось, случилось нечто необычное — знаки установили по многочисленным просьбам горожан. Оказывается, именно тут припаркованные машины "зачастую создавали заторы на данном участке дороги". Об этом сообщает сайт 63.ру.
В Самаре на улице Молодогвардейской запрещена парковка автомобилей
На улице Молодогвардейской в Самаре, возле пересечения с Полевой, установили дорожные знаки "Остановка запрещена".
В добавление к такому сюрпризу для автолюбителей дорожники пригрозили, что все машины нарушителей будут эвакуировать на спецстоянку.