В Самарской области в квартире алкоголиков нашли тело младенца

20.12.2016 10:26 Читали 16

В Самарской области начата доследственная проверка по факту смерти ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области

По данным следствия, в понедельник, 19 декабря, в одной из квартир дома, расположенного в поселке Рассвет Волжского района, было обнаружено тело 5-месячного ребенка без признаков жизни. По предварительным данным, ребенок мог скончаться от вирусной инфекции. Мальчик рос в полной семье, однако мать уже лишена родительских прав в отношении двух детей старшего возраста. Кроме того, родители злоупотребляли спиртными напитками, семья состояла на учете как неблагополучная в подразделении по делам несовершеннолетних.

По данному факту следственным отделом по городу Новокуйбышевск начата доследственная проверка и назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.