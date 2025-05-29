16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самаре завершается строительство проблемной "долёвки" ЖК "Садовая"

Читали: 6

Почти 20 лет ожидания должны завершиться счастливым финалом для дольщиков ЖК "Садовая" — люди, вложившиеся в один из самых проблемных недостроев в центре Самары, должны получить свои квартиры уже в этом году. Часть из них, больше 80 дольщиков, уже готовы к новоселью — четвертая секция 22-этажного дома сдана в эксплуатацию. Об этом Волга Ньюс сообщили в группе компаний "Град".

Фото: предоставлено ГК "Град"

Однако, уточнили в "Граде", для завершения работ по оставшимся второй и третьей секциям, требуются значительные денежные вложения, которые самому застройщику будет тяжело осуществить без поддержки со стороны областных властей.

Дело в том, что в 2024 году на объекте снова возникли проблемы с финансированием и с октября работы там были приостановлены. Чтобы не останавливать стройку и уложиться в сроки, в течение семи месяцев "Стройпроектсервис" (входит в ГК "Град") вынуждено вести строительство за свой счет.

Впрочем, достройка проблемного ЖК изначально была нелёгким делом, вспоминает директор ГК "Град" и "Стройпроектсервис" Эдуард Шматков. Взявшись "за гуж", компания провела все необходимые работы: оформили в аренду предоставленный компании земельный участок, подготовили новый проект жилого дома и специальные технические условия. Было много организационных вопросов, но неожиданно помог… плакат "Памятник бездействия самарских чиновников", появившийся на стене долгостроя. Все согласования были закончены. И стройка возобновилась

Сам проект тоже вызывал вопросы у специалистов проектирование и согласование длилось два года с привлечением самых авторитетных экпертов и проектировщиков. "Нам приходилось чуть ли не разбирать и собирать дом заново. Тяжелее всего было с фундаментом — он не то что на 24, даже на уже построенные 19 этажей не был рассчитан. Работы по его укреплению технологически, наверно, были даже сложнее, чем строительство метро. Специально подбирали технику, способную работать под уже стоящими этажами", — рассказывает руководитель компании-застройщика.

31 октября 2024 года 22-этажная четвертая секция ЖК "Садовая" была введена в эксплуатацию, и ее дольщики получили квартиры после двух десятков лет ожидания. Кроме того, новосёлам начали возвращать внесенные денежные средства, так как минстрой Самарской области принял решение о полном субсидировании строительства.

На декабрь 2025 года запланировано завершение строительства второй и третьей секции, их завершение позволит осчастливить еще 139 обманутых дольщиков. Однако достройку двух секций — отдельные работы, которые велись параллельно с завершением четвертой — в компании оценивают приблизительно в 700 млн рублей. И эти средства сейчас "Стройпроектсервис" может направить на проект, только выделяя их из собственных активов.

"Когда мы брались за объект, то понимали, что ни о какой прибыльности там речи и быть не может, было желание помочь решить практически патовую ситуацию, в которой оказались и люди, и область. Но изначально предполагалось, что непосредственно на строительство будут выделяться бюджетные субсидии, однако они не предоставлялись в полном объеме и своевременно. Мы вкладывали собственные средства, общий объем недополученного финансирования составил более 175 млн рублей. Но мы продолжаем работы только за свои деньги и кредиты. При этом кредиты приходится брать по повышенным ставкам, на общую хозяйственную деятельность. Проектное финансирование банки не выдают, так как объект — проблемный, обремененный дольщиками. Единственный вариант, при котором там согласны выделить финансирование на завершение строительства — при поручительстве со стороны властей. Мы обратились к руководству области с просьбой помочь в этом вопросе", — рассказывает Шматков.

Поддержку со стороны областного бюджета строительство стало получать лишь с декабря 2022 года. Да и то, механизм субсидирования компенсирует работы застройщика с почти полугодовой задержкой, что не позволяет использовать бюджетные средства в качестве оперативного источника финансирования. При этом размер компенсации рассчитывается исходя из цен двухлетней давности — такие сметы установила госэкспертиза. Добиться их корректировки можно только с помощью пересмотра госэкспертизы — процесса, на который также требуется значительное время. И в условиях продолжающегося роста себестоимости строительства этих запоздалых компенсаций будет недостаточно для стабильного финансирования достройки проблемного объекта, пояснил застройщик.

Напомним, что ЖК "Садовая" расположен на пересечении ул. Вилоновской и Садовой в Ленинском районе Самары. 

История четырехсекционного дома переменной этажности с подземным паркингом на 34 места началась еще в 2000 г., когда было выдано разрешение на проектирование комплексной застройки. В 2003 г. был заключен договор с ЗАО ИСК "Средневолжскстрой" и компания приступила к возведению зданий.

"Компания возводила дом без согласования проектной документации, совершались двойные — тройные продажи даже на 25 этаж, которого не планировалось изначально", — рассказал тогда представитель "Стройпроектсервиса" (новый застройщик дома) Дмитрий Поляков.

В 2008 г. работы остановили из-за многочисленных нарушений, в 2009 г. в отношении застройщика возбуждено дело о банкротстве, а в 2011 г. — "Средневолжскстрой" признан банкротом. Дом включили в перечень проблемных объектов.

От действий "Средневолжскстроя" пострадало 287 дольщиков. В октябре 2014 г. был проведен конкурс, согласно которому определен подрядчик, который достроит проблемный объект. Им стал "Стройпроектсервис".

Строительство этого объекта всегда сопровождало много слухов и домыслов, которые, как говорят в "Граде", по факту не имели ничего общего с реальностью. Например, что "Стройпроектсервис" находится под следствием. В компании заверяют, что в отношении "Стройпроектсервиса" и его руководства уголовные дела никогда не возбуждались. Зато благодаря совместной работе застройщика и министерства строительства Самарской области многолетняя проблема этого долгостроя и обманутых дольщиков благополучно движется к разрешению.

Группа компаний "Град"

ООО "Стройпроектсервис" основано в 1993 году. Учредитель и директор компании — Эдуард Шматков, известный самарцам как основатель и владелец группы компаний "Град". За 30-летнюю историю работы, холдинг сдал в эксплуатацию больше 250 объектов с тысячами квартир. Среди известных проектов "Града" — ЖК "Волжские Паруса", "Волга", "Акварель" у берега реки Волга. "Новый квартал" на 18-м км Московского шоссе, "Радуга" на проспекте Карла Маркса. Группа также занималась восстановлением пострадавшего от пожара "Дома специалистов" — одного из исторических памятников Самары.

Версия для печати

В России и мире

В Самаре завершается строительство проблемной "долёвки" ЖК "Садовая"

Почти 20 лет ожидания должны завершиться счастливым финалом для дольщиков ЖК "Садовая" — люди, вложившиеся в один из самых проблемных недостроев в центре Самары, должны получить свои квартиры уже в этом году. Часть из них, больше 80 дольщиков, уже готовы к новоселью — четвертая секция 22-этажного дома сдана в эксплуатацию. Об этом Волга Ньюс <a href="https://volga.news/article/754005.html" target="_blank">сообщили</a> в группе компаний "Град".

АРХ Москва: как атмосферостойкая сталь Forcera от "Северстали" меняет облик российских городов

21-24 мая в Гостином Дворе вновь собрались ведущие архитекторы, девелоперы и эксперты на XXX Международной выставке-форуме "АРХ Москва". Одним из ключевых событий форума стал круглый стол "Суть места: формирование локальных центров при новом строительстве", где особое внимание уделили роли инновационных материалов в создании современных городских пространств. В центре дискуссии оказалась атмосферостойкая сталь Forcera — отечественная разработка компании "Северсталь", уже ставшая символом новых архитектурных решений.

Культура и стиль

Эстетика и функциональность: погружение в мир дизайна интерьеров

Интерьер каждого дома — это отражение внутреннего мира его хозяев, пространство, в котором ощущается уют и безопасность. Для того чтобы воплотить свои пожелания в реальность, мы обращаемся к специалистам, помогающим не только сделать "красиво", но и полностью спроектировать интерьер так, чтобы он был функциональным. Графический дизайнер Полина занимается планировками квартир уже не первый год — в ходе интервью она готова поделиться своим опытом, а также дать несколько советов начинающим специалистам.

Люди

В Самаре арестовали застройщика Михаила Жукова

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката известного в Самаре застройщика Михаила Жукова. Юрист пожаловалась на постановление Железнодорожного райсуда от 30 апреля по изменению Жукову меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Инженер Александр Растопчин: "Моя цель — создать роботов, способных выполнять весь цикл сельхозработ без человека"

Сельское хозяйство кормит человечество, а роботизация отрасли способна повысить ее эффективность и облегчить труд аграриев. На это нацелена работа агроинженера Александра Растопчин. Он создал мобильную платформу, которая способна в автоматическом режиме, без участия человека, перемещаться по полю и выполнять различные операции. В рамках проекта Волга Ньюс и Сбера "Первооткрыватели" ученый рассказал, как работает оборудование, где его можно применить и какие задачи предстоит решить в области роботизации сельского хозяйства.

Кошелек

От станции к станции: гид по барам арт-пространства "Станкозавод"

11 сентября 2022 года в Самаре открылось новое пространство для отдыха и работы "Станкозавод". Кластер состоит из двух этажей и крыши, которая тоже задействована в активной жизни пространства. Бывший завод по производству станков сохранил свою историческую значимость в названии и деталях, но заиграл совершенно новыми красками и раскрылся с неожиданной стороны.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Самарский "дом с атлантами" отреставрируют к 2028 году

Стали известны сроки завершения работ по сохранению и приспособлению к современному использованию особняка Шихобаловых, который является памятником истории и культуры федерального значения. Они прописаны в программе социально-экономического развития региона.

Он и она