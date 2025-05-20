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Авито и Continent Express запускают спецпроект о социально ответственных работодателях

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Авито совместно с Continent Express представляют спецпроект "Работа, где тебя ценят", посвященный социально-ответственным работодателям. На специальном сайте своими успешными HR-кейсами делятся такие компании, как "МегаФон", "Северсталь", ПАО "Банк ПСБ", "Север Минералс", SPLAT Global, Авито и Continent Express.

Основная цель проекта — продемонстрировать рынку опыт крупнейших предприятий в привлечении и удержании молодежи, включая программы и проекты для развития подрастающего поколения, использование инструментов нематериальной мотивации и социальные инициативы, отражающие ценности компании.

"Социальная ответственность становится неотъемлемой частью корпоративной культуры ведущих работодателей. В условиях кадрового дефицита компаниям необходимо не только создавать комфортные условия для работы, но и активно развивать программы, ориентированные на потребности и ценности сотрудников. Инвестиции в профессиональный рост, нематериальную мотивацию и социальные инициативы становятся важными инструментами для привлечения и удержания талантливых специалистов, особенно среди молодежи. Ранее наше исследование показало, что подавляющее большинство (81%) работающих россиян отмечает, что их личные ценности совпадают с ценностями компании. Наиболее распространенные корпоративные ценности в российских компаниях — это профессионализм (53%), командная работа (46%), ответственность (45%), уважение (37%), а также обучение и развитие (35%). При этом социальная ответственность работодателя входит в топ-10 наиболее важных и популярных ценностей (29%)", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

"В текущих реалиях дефицита кадров, который связан с демографическими причинами и сменой менталитета нового поколения, компаниям важно осознать и транслировать главную идею — идею ценности человека, как личности, и всего, что ему дорого. Человекоцентричность встает во главу угла всех бизнес-процессов: от корпоративных мероприятий до деловых поездок, от программ мотивации до социальных инициатив компаний.

Социально ответственный бизнес держит фокус на проектах, направленных на привлечение и удержание молодых талантов. При этом работа с подрастающим поколением начинается задолго до того, как новые кадры выходят на рынок труда. Это продиктовано не только потребностью бизнеса, это лежит в основе философии крупнейших компаний: прививание правильных ценностей и предоставление возможностей для карьерного роста и реализации. Очень важно доносить эту информацию до потенциальных соискателей, именно с этой целью мы запускаем наш совместный проект "Работа, где тебя ценят". Чтобы у молодых кадров была возможность поближе познакомиться с работодателями на такой крупной площадке, как Авито Работа", — отмечает Станислав Костяшкин, основатель и генеральный директор агентства делового туризма Continent Express.

Нехватка квалифицированной рабочей силы остается одной из главных проблем российского рынка труда. Снижение численности трудоспособного населения, вызванное демографической ямой 1990-х годов, продолжает усиливать этот дефицит. Сегодня работодатели фокусируются на развитии и удержании текущих сотрудников, улучшая условия труда и создавая дополнительные возможности для профессионального роста и развития бренда работодателя.

В последние годы работодатели все чаще предлагают новым сотрудникам расширенный социальный пакет: компенсацию проезда, мобильной связи и питания, посещение фитнес-залов, оплату отдыха, обучения и др. По данным Авито Работы, в 2024 году наиболее значительно вырос спрос на добровольное медицинское страхование (ДМС), количество вакансий с этой опцией увеличилось в 2,7 раза (+173%) по сравнению с 2023 годом. Также в 2,5 раза (+148%) выросло предложение зон отдыха для работников, оплата питания — на 121% (+2,2 раза). Вдобавок на 114% увеличилось количество вакансий с оплатой проживания для сотрудников. Кроме того, исследования Авито Работы показали, что одним из инструментов развития и удержания штата становится предоставление возможностей обучения или переобучения для сотрудников. Согласно данным платформы, в 2024 году количество вакансий с упоминанием возможности переобучения выросло в 3 раза при сравнении год к году.

Найти проект можно на главной странице сайта Авито в stories.

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