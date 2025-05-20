Solar Dozor: за 25 лет — от пионера до ведущей DLP-системы

Сегодня Solar Dozor — одно из крупнейших на российском рынке по количеству клиентов DLP-решений, которое защищает данные более 300 крупнейших российских компаний, обеспечивая безопасность свыше 2 миллионов рабочих мест. Каждый месяц система обрабатывает 150 миллионов сообщений, выявляя около 120 тысяч событий информационной безопасности. Одним из ключевых достижений команды "Солара" является крупнейший в Европе проект внедрения DLP-системы в финансовом секторе, охватывающий почти 500 тысяч пользователей.

Solar Dozor — система предотвращения утечек информации, построенная на импортонезависимом технологическом стеке. В его задачи входит контроль передачи данных по корпоративным каналам коммуникаций, регистрация нарушений правил обработки данных и предотвращение инцидентов ИБ. Благодаря развитым аналитическим возможностям DLP-система способна выявлять события информационной, экономической и внутренней безопасности, автоматизирует проведение внутренних расследований, позволяет заниматься профилактикой инцидентов безопасности. Широкая функциональность продукта "Солара" закрывает потребности клиента по защите информации в организациях любого масштаба и отрасли по России и СНГ. Наличие сертификата ФСТЭК позволяет внедрять решение в организации с повышенными требованиями к безопасности, включая объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). Для многих компаний Solar Dozor выступает основой для дальнейшего комплексного развития киберзащиты и расширения присутствия решений "Солара" в инфраструктуре клиента, что помогает Группе увеличить объем предложения и проникновение продуктов на одну организацию.

Развитие собственного продуктового портфеля — один из стратегических приоритетов ГК "Солар". По итогам 1 квартала 2025 года динамика выручки от продаж продуктов ИБ существенно улучшилась по сравнению с предыдущим периодом, продемонстрировав рост в размере 33%, что в том числе позволило "Солару" увеличить выручку в 1 квартале 2025 года на 34% до 3,1 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Мы изначально создавали Solar Dozor для мониторинга и анализа почтовых сообщений, то есть, создали наше решение до того, как это стало трендом в кибербезопасности, став пионерами на российском рынке DLP-систем — объясняет Илья Лушин, директор портфеля защиты данных ГК "Солар". — За 25 лет продукт прошел глубокую технологическую трансформацию, последовательно отвечая вызовам времени, связанным с цифровизацией общества, появлением всё новых трендов развития DLP-решений и угроз ИБ. "Солар" разрабатывает решения на основе анализа больших данных по киберугрозам из собственных источников и из сети Ростелекома, что создает для Группы значительные конкурентные преимущества. Сегодня наш продукт представляет собой мощную DPL-систему для предотвращения утечек данных, корпоративного мошенничества, профилактики и расследования инцидентов, отвечающую всем требованиям бизнеса по защите информации. Качество Solar Dozor соответствует предложению лучших мировых аналогов, лидеров глобального рынка".

Сегодня возможности продукта "Солара" далеко выходят за рамки классических средств защиты от утечек данных. Так, в 2019 появилась функция поведенческого анализа UBA. В 2020 году выпустили версию Solar Dozor 7 с модулем MultiDozor — инструментом для управления ИБ в геораспределенных организациях. В 2025 ГК "Солар" представила рынку новейшую версию Solar Dozor 8.0 с модулем Dozor Detective — передовым решением для проведения внутренних расследований инцидентов, произошедших в цифровом пространстве и "реальном мире".

"Мы создаем не только решения, но и строим долгосрочные партнерства. За каждой технологией стоят люди — эксперты, чьи опыт и знания позволяют разрабатывать не просто продукт, а современную DLP-систему. Сегодня Solar Dozor гармонично сочетает безопасность и удобство, а также обеспечивает синергию между требованиями ИБ и потребностями пользователей", — комментирует Илья Лушин.

Решение сертифицировано ФСТЭК России по четвертому уровню доверия. Solar Dozor внесен в Реестр российского ПО Минцифры РФ. Внедрение DLP-системы "Солара" обеспечивает повышенные налоговые льготы за использование отечественного ПО.