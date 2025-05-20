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Авито усиливает присутствие в сегменте красоты

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Авито объявила о запуске Авито Красоты — нового направления внутри сервиса Авито Услуги, которое будет сфокусировано на развитии рынка бьюти-услуг. Компания планирует развивать цифровые инструменты для мастеров, салонов красоты и пользователей, а также инвестировать в формирование профессионального сообщества специалистов отрасли.

Запуск полноценного направления — логичное развитие активно растущей категории. Согласно аналитике платформы, бьюти-услуги стабильно входят в тройку самых популярных направлений услуг на Авито, а также являются самой высокочастотной категорией. Ежемесячная аудитория составляет более 11 млн пользователей, а общее число частных мастеров на платформе превышает 500 тысяч — это крупнейшая представленность в категории среди онлайн-сервисов в России.

Сегодня объем онлайн-рынка в сфере бьюти-услуг составляет 6% от всего рынка услуг в стране, и обладает значительным потенциалом роста. По данным платформы в 2024 году спрос на услуги в категории увеличился на 11% год к году. Особенно быстро растут направления парикмахерских услуг (+15%) и оформления бровей и ресниц (+31%).

Развитие Авито Красоты предполагает внедрение цифровых решений, способствующих повышению прозрачности и эффективности взаимодействия между исполнителями и заказчиками услуг. В числе приоритетов — расширенные профили мастеров, улучшенные фильтры поиска, система отзывов и рейтингов, интеграция онлайн-календарей и инструментов записи.

В дополнение к цифровым инструментам Авито Красота сфокусируется на развитии профессионального сообщества: в планах — образовательные программы, обучающие форматы и мероприятия для мастеров и салонов.

"Мы рассматриваем сегмент бьюти-услуг как важную часть экосистемы Авито, в которой пересекаются интересы заказчиков услуг и специалистов. Это динамичный рынок с высоким спросом, но в нем все еще ощущается нехватка удобных цифровых решений и прозрачных стандартов. Мы намерены развивать Авито Красоту как площадку внутри Авито Услуг, которая поможет структурировать этот рынок, дать мастерам и салонам доступ к новой аудитории, а пользователям — больше уверенности в выборе. В этом направлении мы планируем системные инвестиции — от технологических решений до образовательных и профессиональных инициатив", — комментирует Игорь Санников, руководитель категорий "Красота" и "Здоровье" на Авито Услугах.

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