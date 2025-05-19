В Самаре растет спрос на автомобильные франшизы и поиск партнеров по бизнесу

За тот же период увеличилось и количество желающих присоединиться к готовому бизнесу — на 13% за квартал и на 60% в течение года. Из готового бизнеса ПВЗ оказались в лидерах как по приросту предложения (х4 раза), так и по спросу (х8 раз) за год.

Франшизы

Покупка франшизы в Самаре стала одним из трендов прошлого года, и спрос на франшизы продолжает держаться на высоком уровне. В первом квартале 2025 года спрос на них остался на уровне четвертого квартала 2024 года и даже показал незначительный рост. Среди франшиз наибольшим спросом пользовался бизнес в сфере торговли (23%).

Средний размер паушального взноса для такой франшизы — 600 тыс. рублей. Затем следует сфера ИТ с долей 21%. Средний взнос составил 200 тыс. рублей. Топ-3 замыкает сфера производства. На нее пришлось 16% запросов. Средний размер паушального взноса — 150 тыс. рублей.

За квартал значительнее всего спрос вырос на франшизы в сфере авто (х2,5 раза), производства (+55%) и строительства (+36%). За год заметнее всего спрос увеличился на франшизы в сфере красоты и здоровья (х6,5 раз), развлечений (х4 раза) и авто (+63%).

"В первом квартале 2025 года спрос на франшизы остается на высоком уровне и продолжает показывать незначительный рост по сравнению с высоким сезоном — последним кварталом прошлого года. Предприниматели активно ищут проверенные и надежные модели для инвестиций. Поскольку порог входа в такой бизнес обычно ниже, чем в готовое дело, франчайзинг предоставляет уникальные преимущества, позволяя начать бизнес с минимальными рисками. Работая под известным брендом и используя отлаженные процессы, предприниматели могут быстрее выйти на рынок, что особенно важно в условиях волатильности рынка", — комментирует Илья Дудковский, директор бизнес-направления "Avito Бизнес 360".

Количество объявлений о поиске франчайзи за год выросло на 47%. Заметнее всего вырос объем предложений в сфере ПВЗ (х4 раза), арендного бизнеса (х3,5 раза) и бизнеса в сфере красоты и здоровья (+69%).

Готовый бизнес для покупателей

Пользователи Авито традиционно чаще всего интересуются покупкой готового бизнеса. В структуре спроса на эту цель обращения в январе–марте пришлось 84% запросов. При этом есть яркий тренд — количество желающих присоединиться к готовому делу в качестве партнера растет: за квартал число таких запросов выросло на 13%, а за год — на 60%. А желающих взять бизнес в аренду, напротив, стало меньше.

Наибольший рост спроса за квартал показали сфера общепита (+42%), пункты выдачи заказов (+32%) и сфера развлечений (+24%). За год значительнее всего вырос спрос на ПВЗ (х8 раз), бизнес в сфере ИТ (х3 раза) и арендный бизнес (+94%).