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Корпоративные волонтеры проведут экологическую акцию в честь Дня Волги

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20 мая в Самаре пройдет экологическая акция, посвященная Дню Волги. Волонтеры приведут в порядок пляж на спуске ул. Советской Армии.

Мероприятие организует Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Самарской области при поддержке портала "Волга Ньюс" и департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары. Участниками станут сотрудники организаций, входящих в НСКВ, в том числе аффилированные компании "Филипп Моррис Интернэшнл" в России, "Т Плюс", "Балтики", "ЭкоСтройРесурса", ПАО "ОДК-Кузнецов", Health & Nutrition (Данон) и Куйбышевской железной дороги. Также к эко-акции присоединятся представители Инклюзивного ресурсного центра и неравнодушные волонтеры от "Почты России", "Газпромбанка", "Зарубежнефть-добыча Самара", "Гипровостокнефти" и других компаний.

Участников обеспечат необходимым инвентарем. Сбор мусора будет вестись раздельно. Инструктаж проведет эксперт АНО "Чистые водоемы". Он также поможет в организации раздельного вывоза собранного мусора.

При этом команды волонтеров смогут побороться за призы в эко-состязании. В программе — конкурсы на самый необычный и самый тяжелый мусор, флешмоб на песке и эко-лекция. Поддержать настрой поможет музыкальное сопровождение, а пополнить силы можно будет на полевой кухне.

"День Волги для НСКВ — традиция, объединяющая корпоративных волонтеров региона в важном деле сохранения нашей главной водной артерии. Партнерство компаний в рамках Совета позволяет объединять ресурсы и добиваться значимых результатов в деле защиты природы. Приглашаем всех к участию в нашей замечательной акции!" — отметила председатель региональных представительств НСКВ в Самарской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае Анастасия Беленкова.

НСКВ был создан по инициативе социально ответственных российских компаний 15 декабря 2014 года. В числе целей Совета — объединить усилия и создать возможности для распространения передовых практик корпоративного волонтерства по всей стране. Представительства НСКВ действуют в 36 регионах России, объединяя около 300 участников из более чем 30 отраслей российской экономики.

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