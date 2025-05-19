Корпоративные волонтеры проведут экологическую акцию в честь Дня Волги

Мероприятие организует Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Самарской области при поддержке портала "Волга Ньюс" и департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары. Участниками станут сотрудники организаций, входящих в НСКВ, в том числе аффилированные компании "Филипп Моррис Интернэшнл" в России, "Т Плюс", "Балтики", "ЭкоСтройРесурса", ПАО "ОДК-Кузнецов", Health & Nutrition (Данон) и Куйбышевской железной дороги. Также к эко-акции присоединятся представители Инклюзивного ресурсного центра и неравнодушные волонтеры от "Почты России", "Газпромбанка", "Зарубежнефть-добыча Самара", "Гипровостокнефти" и других компаний.

Участников обеспечат необходимым инвентарем. Сбор мусора будет вестись раздельно. Инструктаж проведет эксперт АНО "Чистые водоемы". Он также поможет в организации раздельного вывоза собранного мусора.

При этом команды волонтеров смогут побороться за призы в эко-состязании. В программе — конкурсы на самый необычный и самый тяжелый мусор, флешмоб на песке и эко-лекция. Поддержать настрой поможет музыкальное сопровождение, а пополнить силы можно будет на полевой кухне.

"День Волги для НСКВ — традиция, объединяющая корпоративных волонтеров региона в важном деле сохранения нашей главной водной артерии. Партнерство компаний в рамках Совета позволяет объединять ресурсы и добиваться значимых результатов в деле защиты природы. Приглашаем всех к участию в нашей замечательной акции!" — отметила председатель региональных представительств НСКВ в Самарской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае Анастасия Беленкова.