В Жигулёвском заповеднике при поддержке правительства региона открыт новый экопарк "Натуралист"

Гостей он будет принимать круглогодично и рассчитан на детей и взрослых. Создание парка отвечает целям и задачам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

В парке можно ознакомиться с информацией о флоре и фауне Жигулей, а также с палеонтологическими находками и другими интересными научными фактами. Дети могут забраться в орлиное гнездо, сравнить свой рост с лесными обитателями и даже поучаствовать в археологических раскопках. Все архитектурные элементы парка выполнены из дерева и других природных материалов.