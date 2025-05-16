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Авито: более трети жителей ПФО задумываются о смене профессии

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36% работающих жителей Приволжского федерального округа рассказали, что задумываются о смене профессии — при этом только 12% уверены в этом намерении. Аналитики Авито Работы и Авито Рекламы провели опрос среди 7 500 работающих россиян, чтобы узнать, как респонденты относятся к возможностям смены профессии.

Чаще других о готовности изменить карьерную траекторию заявляла российская молодёжь 18–24 (17%) и 25–34 лет (18%). Около трети опрошенных рассматривают подобные опции, а самым популярным направлением профессиональной переподготовки стала сфера IT. Одним из каналов информации об обучающих курсах стала онлайн-реклама, на сайтах с объявлениями и маркетплейсами — в том числе.

Среди представителей различных профессий в ходе опроса желание найти новую специальность чаще всего выражали представители обслуживающего персонала в общепите (55%), работники складов (49%), сотрудники металлообрабатывающих и отделочных цехов (47%), а также россияне, задействованные в розничной торговле (47%) и специалисты служб поддержки (45%).

Напротив, в топ сфер, где специалисты не рассматривают возможности для перехода, вошли: дизайнеры и проектировщики (72% выбрали "нет" или "скорее нет" на вопрос о желании сменить профессию), IT-специалисты (69%), старший медперсонал (69%), работники автосервисов (63%), мастера по ремонту техники (57%), сотрудники сферы культуры и искусства (56%), работники образования (56%), сотрудники салонов красоты (56%), а также специалисты финансов, логистики и HR (56%).

Основная мотивация для смены карьерного пути — желание зарабатывать больше. Об этом сообщили 48% опрошенных жителей ПФО. Почти треть (27%) респондентов хотят обрести новую профессию, чтобы сменить график или формат работы. 22% рассказали, что текущая профессия стала приносить им меньше удовольствия или интереса, а 21% жителей ПФО ответили, что не видят перспектив для карьерного развития в выбранной ранее сфере. Наконец, в топ-5 причин для перехода в новую индустрию вошло желание респондентов изучать новое, развиваться в разных направлениях и растить общую экспертизу: такой ответ выбрали 19% опрошенных.

Эксперты узнали, какие факторы и ресурсы требуются работающим жителям ПФО, чтобы принять финальное решение и перейти на новую ступень карьеры. 37% опрошенных отметили, что нуждаются в психологической готовности, чтобы сделать следующий шаг — им важно быть уверенными в собственных силах и преодолеть страх перемен. Для 36% респондентов ключевую роль играют внешние условия: финансовая подушка, поддержка близких и свободное время. 33% отметили, что им необходимо пройти обучающие курсы по новой специальности, а 30% респондентов хотят получить практический опыт работы — например, пройти стажировку или выполнить первый проект на фрилансе.

Самые популярные направления, которые хотели бы выбрать жители ПФО для профессиональной переквалификации, во многом совпадают с топом сфер, где сотрудники наиболее удовлетворены своей текущей специальностью. В ходе опроса наиболее привлекательной оказалась профессия IT-специалиста: её отметили 27% респондентов в ПФО. 18% рассматривают возможности для обучения работе по административным должностям, а 15% — в сфере финансов, логистики и HR. Дизайн и проектирование в качестве направления для переобучения отметили 12% опрошенных, а сферу маркетинга, рекламы и PR выбрали 10%.

Какие направления профессиональной переподготовки вас интересуют?

Сфера

Доля респондентов, %

IT-специальности

27%

Административная работа

18%

Финансы, логистика и HR

15%

Дизайн и проектирование

12%

Маркетинг, реклама и PR

10%

Оказание персональных услуг

10%

Сфера продаж

10%

Индустрия красоты и здоровья

10%

Менеджмент

10%

Социальная сфера, искусство и культура

9%

Для продвижения обучающих курсов бренды все чаще используют диджитал. Например, классифайды — или сайты с объявлениями — постепенно становятся одним из основных источников информации об образовательных программах или обучающих курсах. Об этом сообщили 30% опрошенных в ПФО, которые узнают о новых предложениях из рекламы в этих каналах.

Рост популярности рекламы в сегменте "Образование" подтверждают и внутренние данные Авито Рекламы. В первом квартале 2025 года инвестиции таких рекламодателей в медийную рекламу на Авито выросли практически в два раза год к году.

Среди респондентов в ПФО, желающих пройти дополнительное обучение для работы по новой профессии, большинство (58%) хотели бы потратить на курсы сумму до 30 000 рублей. 25% готовы выделить до 50 000 рублей, а 4% — до 80 000 рублей. Сумму от 80 001 до 100 000 рублей отметили столько же опрошенных (4%). Еще 4% респондентов сообщили, что могли бы оплатить обучающий курс стоимостью от 150 001 до 200 000 рублей.

При выборе подходящего курса для получения дополнительного образования 30% жителей ПФО рассматривают рекламные предложения, которые видят на сайтах объявлений или маркетплейсах. 15% опрошенных видят рекламу на ТВ.

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