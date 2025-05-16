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В Авито Доставке появился самовывоз с онлайн-оплатой

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Авито Доставка в тестовом режиме запустила самовывоз с онлайн-оплатой. Это позволит защитить на всех этапах даже сделки по передаче товаров "из рук в руки", когда покупатель лично встречается с продавцом, и внедрить привычные способы оплаты банковскими картами с обеспечением безопасности средств. В пилотном режиме самовывоз доступен для заказов у 70 тысяч продавцов по всей территории РФ.

Авито Доставка обеспечивает безопасность сделок для обеих сторон. Опция самовывоза в Авито Доставке — долгожданный формат, который компания внедряет для удобства продавцов и покупателей, уточнили в пресс-службе компании.

Самовывоз с онлайн-оплатой в Авито Доставке поможет безопасно и легко совершать сделки по передаче товара напрямую от продавца покупателю. Опция позволяет приобретать самовывозом товар без оформления доставки через логистические службы, защищает сделку и дает возможность оплатить заказ привычными способами: картой онлайн, через систему быстрых платежей, кредитной картой. Отдельным преимуществом самовывоз в Авито Доставке станет для крупногабаритных товаров, которые не всегда можно отправить через логистического партнера Авито.

Что это значит для пользователей?

У покупателей и продавцов добавится еще одна опция для выбора способа получения товара внутри "Авито Доставки". Теперь пользователи "Авито" при оформлении доставки смогут выбрать самовывоз, на первом этапе — только для заказов у части продавцов, попавших в пилот. По прибытии на адрес самовывоза, покупателю достаточно будет назвать продавцу номер заказа с Авито для получения товара. Если пользователя устраивает товар, то ему нужно будет сказать код подтверждения сделки из личного кабинета Авито. После того как продавец введет его в приложении, он сможет получить оплату за сделку.

"На Авито ежемесячно взаимодействуют более 70 млн пользователей. Очень многие продавцы и покупатели предпочитают совершать сделки именно через Авито Доставку — ведь она предлагает не только удобный и быстрый способ отправки товара, но и гарантирует безопасность обеих сторон на всех этапах взаимодействия. Число заказов в Авито Доставке стабильно растет: в 2024 году их количество увеличилось в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Сейчас мы запустили опцию самовывоза. Помимо уже ставшего привычным и удобным для многих клиентов пользовательского пути, мы предлагаем защиту сделки на всех ее этапах, оплату удобными способами и даже возможность совершить транзакцию с помощью кредитной карты. Мы уверены, что эта инициатива поможет сделать Авито еще удобнее как для продавцов, так и для покупателей", — сообщила Мария Осипова, директор по транзакционным продуктам вертикали Авито Товары.

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