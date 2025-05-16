16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

НСКВ проведет в Самаре семинар для некоммерческих организаций

Читали: 5

В понедельник, 19 мая, на площадке Молодёжного многофункционального центра Самарской области (проспект Масленникова, 37) состоится семинар "Продвижение НКО в медиапространстве".

Мероприятие организовано Национальным советом по корпоративному волонтерству (НСКВ) и управлением по взаимодействию с социально ориентированными НКО министерства внутренней политики Самарской области при поддержке информационного портала "Волга Ньюс".

Участниками семинара станут 50 представителей некоммерческих организаций региона. Своими знаниями с ними поделятся спикеры, имеющие большой опыт в продвижении некоммерческих проектов в медиасфере и общественном пространстве. Это главный редактор портала "Волга Ньюс" Александр Сидоров; руководитель направления по работе в регионах PR-департамента МТС Татьяна Выводнова; генеральный директор PR-агентства "ПРАТОН", исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара" Татьяна Мокшина.

Эксперты расскажут о принципах и специфике продвижения НКО в интернете; о работе с социальными медиа и СМИ; о том, как сделать некоммерческие организации "видимыми" для того, чтобы их проекты получили шанс на успешную реализацию.

"В Самарской области сегодня официально зарегистрированы более 12 000 некоммерческих организаций. Сегодня они фактически являются помощниками государства в решении социально значимых проблем, способствуют эффективному диалогу между властью и обществом, укрепляют гражданскую активность и ответственность. Важно, чтобы об инициативах и работе НКО знало как можно больше людей. На нашем семинаре представители некоммерческих организаций научатся пользоваться всеми инструментами для достижения этой цели", — рассказала председатель региональных представительств НСКВ в Самарской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае Анастасия Беленкова.

НСКВ был создан по инициативе социально ответственных российских компаний 15 декабря 2014 года. В числе целей Совета — объединить усилия и создать возможности для распространения передовых практик корпоративного волонтерства по всей стране. Представительства НСКВ действуют в 36 регионах России, объединяя около 300 участников из более чем 30 отраслей российской экономики.

Версия для печати

В России и мире

Автоинсайд от дилера Lada: почему россияне отдают предпочтение отечественному автопрому

В условиях стремительных изменений на автомобильном рынке российский автопром начинает пользоваться все большей популярностью. В интервью со старшим менеджером отдела продаж в дилерском центре Lada г. Самары Иваном Герасимовым мы узнаем о том, как меняются предпочтения покупателей, какие новшества ожидают нас в ближайшем будущем и как Лада продолжает оставаться на пике популярности среди автолюбителей.

Гроза стрижей не испугала: 10 мая на Самарской набережной прошел военно-патриотический фестиваль "Готов к защите Отечества"

"Мероприятие должно было начаться в 14:00, но любознательный народ начал собираться еще, наверное, с 10:00. Свободной минутки присесть не было, не то что пройтись по набережной, с коллегами пообщаться. Благо, когда началось авиашоу, удалось ненадолго вырваться пообедать. Людей достаточно, и что больше всего радует, достаточно компетентных, знающих и просто интересующихся. И молодежи, и среднего возраста мужчины и женщины всё мероприятие толпились у палатки, задавали вопросы, рассматривали экспонаты и держали в руках оружие" — делится эмоциями от фестиваля Ереськов Владимир Валентинович, член Исторического сообщества.

Культура и стиль

Эстетика и функциональность: погружение в мир дизайна интерьеров

Интерьер каждого дома — это отражение внутреннего мира его хозяев, пространство, в котором ощущается уют и безопасность. Для того чтобы воплотить свои пожелания в реальность, мы обращаемся к специалистам, помогающим не только сделать "красиво", но и полностью спроектировать интерьер так, чтобы он был функциональным. Графический дизайнер Полина занимается планировками квартир уже не первый год — в ходе интервью она готова поделиться своим опытом, а также дать несколько советов начинающим специалистам.

Люди

Кошелек

От станции к станции: гид по барам арт-пространства "Станкозавод"

11 сентября 2022 года в Самаре открылось новое пространство для отдыха и работы "Станкозавод". Кластер состоит из двух этажей и крыши, которая тоже задействована в активной жизни пространства. Бывший завод по производству станков сохранил свою историческую значимость в названии и деталях, но заиграл совершенно новыми красками и раскрылся с неожиданной стороны.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

В Самаре для футбольных фанатов выступит группа "Браво"

В воскресенье, 18 мая, в Самаре на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет заключительный в этом сезоне матч: "Крылья Советов" сыграют со "Спартаком". В пресс-службе самарского клуба сообщили, что перед матчем запланировано выступление группы "Браво" (12+).

Он и она