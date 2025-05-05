Самарская областная научная библиотека в пятнадцатый раз приняла участие во Всероссийской просветительской акции Библионочь

В холле второго этажа была проведена выставка "Униформа, оружие и быт бойцов в РКК". Члены Российского исторического сообщества представили ко вниманию в качестве экспонатов различное оружие, кухонную утварь, альбомы с фотографиями солдат и гражданского населения, настоящие письма с фронта, самовар, патефон и ещё много интересных экспонатов. Выставка началась в 18:00, а закончилась примерно в 22:00. Все 4 часа народ продолжал наступать — взрослые и молодые ребята осматривали экспонаты, задавали вопросы и слушали интересные истории и факты от организаторов.

"Победа далась непростым путём. Война длилась долгих 4 года — это 1418 дней и ночей. Боевые действия захватили всю Европейскую часть. Мы уже реализовывали этот проект на выставке, которую проводили в рамках Парада Памяти 7 ноября на Площади Куйбышева. Там мы разделили свою площадь на 2 сектора: на одной половине гражданский быт, на другой солдатский. Сама экспозиция была посвящена фронту. 10 мая будет проводиться Военно-патриотический фестиваль, там мы тоже будем представлены в палатке № 29" — делится с нами Ереськов Владимир Валентинович, член Российского исторического сообщества.