Авито: 64% молодых людей помогают старшим пользоваться цифровыми платформами

Кроме того, 27% респондентов помогают старшим родственникам с регистрацией на платформах, 24% обучают их навыкам работы с цифровыми платформами, а 23% дают советы по доставке и получению товаров.

Большинство опрошенных россиян в возрасте от 65 лет и старше (66%) пользуются Авито. Среди пользователей в возрасте от 65 до 70 лет 64% занимаются покупкой, а 57% — продажей товаров или услуг. Также 18% ищут работу или подработку.

"Поддержка молодежью пожилых людей в освоении цифровых навыков помогает не только преодолеть технологический разрыв, но и укрепить семейные связи. В Авито мы осознаем, что обеспечение безопасности в цифровом пространстве требует не только внедрения новых технологий, но и обучения пользователей всех возрастов основам цифровой грамотности. Поэтому мы активно развиваем проекты, направленные на обучение всех возрастов", — говорит директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.

При взаимодействии с цифровыми платформами 42% россиян в возрасте от 65 до 70 лет считают важным безопасность своих личных данных и платежей, 26% — качество предлагаемых товаров и услуг.

42% опрошенных предпочитают при совершении покупок и продаж в интернете использовать инструменты безопасных сделок, такие как Авито Доставка или онлайн-бронирование. 29% респондентов отдают предпочтение наличным расчетам при личной встрече. При этом четверть пользователей (25%) готовы перевести деньги лично на карту продавцу, чтобы сэкономить. Примечательно, что среди пожилых людей 65 до 70 лет процент покупателей, готовых перевести предоплату на карту, выше — 42%.

Топ-3 инструмента безопасности Авито, которыми пользуются респонденты: звонки через приложение (38%), чат внутри приложений или сайта (38%) и Авито Доставка (34%).