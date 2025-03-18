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Авито назвал самые популярные хендмейд-хобби жителей Самары

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Больше половины жителей Самары (58%) занимаются рукоделием или делали это в прошлом. При этом женщины шьют, а мужчины чаще работают с деревом. Об этом заявили аналитики Авито, опросившие горожан: сколько из них занимаются рукоделием, с какой целью и какие хендмейд-хобби и товары сейчас на пике популярности.

  • Больше половины опрошенных (58%) признались, что им нравится создавать что-то своими руками.
  • Женщины в основном увлекаются вязанием и шитьем, рисуют по номерам, собирают алмазные мозаики и румбоксы, мужчины — предпочитают изготовление мебели и поделок из дерева.
  • При этом мужчины чаще монетизируют свое творческое хобби — 20% против 16% женщин делают товары на продажу.

Топ-5 хендмейд-хобби

Женщины более склонны создавать что-то своими руками (73% против 41% мужчин). При этом мужчины чаще планируют завести такое хобби (19% против 14% женщин). Популярнее всего хендмейд-хобби у молодежи — 66% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет рассказали, что им нравится такой досуг. Среди тех, кто занимается хендмейдом, больше всего опрошенных с высоким доходом (56%).

Среди самых популярных хобби, связанных с рукоделием, лидируют картины по номерам, алмазные мозаики и румбоксы — ими увлекаются 41% жителей Самары. На втором месте — шитье и вязание (37%). В пятерку лидеров также вошли ремонт и дизайн интерьера, в том числе реставрация мебели (26%), создание декора для дома (24%) и ювелирные украшения и бижутерия (17%).

Женщины чаще выбирают шитье и вязание (55% против 11% мужчин). Это хобби особенно популярно у людей старше 55 лет — более половины респондентов в этом возрасте (54%) шьют и вяжут.

Женщины также больше любят рисовать картины по номерам, собирать алмазные мозаики и румбоксы (43% против 11% мужчин). Такой вид хобби наиболее востребован у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (44%).

Мужчины предпочитают столярное мастерство и токарное дело — они чаще увлекаются резьбой по дереву и созданием предметов мебели (43% против 4% женщин), а также с большим удовольствием делают ремонт своими руками (37% против 17% женщин).

"Одна из особенностей Авито это предложения от локальных мастеров, товары под заказ, хенд-мейд, — то, чего не найти в сетевых магазинах. На сегодняшний день на Авито почти 15,5 тысяч продавцов выложили объявления с товарами ручной работы. По сравнению с прошлым годом количество таких пользователей выросло на 7%. Мы фиксируем их рост, в том числе и потому, что Авито выстраивает готовую инфраструктуру для развития микропредпринимательства и МСП", — комментирует Алексей Ли, коммерческий директор Авито Товары.

Траты на хобби

Большинство опрошенных (52%) покупают материалы для хендмейд-хобби в интернет-магазинах и на онлайн-площадках. 40% тратят на товары для творчества от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей, еще 33% готовы потратить до 3 тысяч рублей, и 8% — до 5 тысяч рублей в месяц.

Зачем жители Самары занимаются хендмейдом

Половина опрошенных (57%) рассматривают хендмейд как терапию — рукоделие позволяет им снять напряжение и уменьшить уровень стресса. Женщины чаще прибегают к этому способу, чтобы расслабиться и отвлечься от проблем (62% против 49% мужчин).

39% респондентов занимаются хендмейдом, чтобы поднять настроение. Еще 35% смотрят на такие занятия с практической точки зрения — они создают своими руками подарки для родных и близких. Четверть опрошенных (27%) используют рукоделие для творческого самовыражения. Только 18% респондентов монетизируют свои увлечения, делая товары на продажу. Причем мужчины чаще рассматривают хендмейд как источник заработка.

Самые популярные товары ручной работы

Больше половины жителей Самары (59%) покупают изделия ручной работы. Спрос на такие товары выше среди женщин (57% против 48% мужчин).

Верхнюю строчку в рейтинге самых продаваемых хендмейд-изделий занимают украшения и аксессуары. Такие товары покупают или планируют приобрести треть опрошенных (36%). В топ-5 также вошли декор для дома, сувениры, косметика и натуральное мыло и текстиль для дома.

Женщины чаще покупают декор для дома ручной работы (40% против 29% мужчин), мужчины — делают выбор в пользу сувениров (42% против 29% женщин).

По данным аналитиков Авито Товаров, по итогам 2024 года по сравнению с предыдущим годом в 3 раза выросли продажи брошей ручной работы. В 2,5 раза чаще стали покупать хендмейд борсетки и портфели, в 2 раза — интерьерные часы, на 88% — конфеты ручной работы.

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