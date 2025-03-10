Авито Спецтехника запускает систему проверки объявлений на наличие техники у дилеров

Авито Спецтехника стала первым классифайдом, внедрившим подобную систему проверки объявлений. Новый инструмент нацелен на рост доверия и прозрачности на рынке спецтехники, а также повышение эффективности взаимодействия покупателей и продавцов.

На начальном этапе верификация будет проводиться для новой спецтехники в категориях "Седельные тягачи" и "Грузовики". Проверенные предложения станут заметнее в поисковой выдаче на платформе благодаря наличию специальных бейджей.

Механизм верификации состоит из трёх ключевых этапов. В первую очередь система сверяет сведения о реальном местоположении транспортного средства, которые получает во время офлайн-осмотра, с заявленным в объявлении адресом. Также алгоритм определяет марку, модель и модификацию спецтехники. Завершающий этап — проверка продавца, после которой объявление получает отметку "В наличии" и "Реальный адрес".

Такое нововведение поможет покупателям сделать поиск спецтехники более точным, быстрым и полезным, а сделку — безопаснее. Для дилера — это дополнительный инструмент в создании конкурентного преимущества и формировании репутации, повышении уровня доверия со стороны потенциальных клиентов, привлечении новых целевых клиентов и увеличении оборачиваемости склада.

"Мы работаем над ростом уровня доверия на рынке спецтехники, обеспечивая безопасность сделок. Запуск первой в индустрии системы проверки гарантирует достоверность объявлений и точность данных о технике. Покупатели экономят время, получая доступ к реальным предложениям от проверенных дилеров, и быстрее находят нужную технику. Для дилеров это возможность укрепить репутацию, выделиться среди конкурентов и привлечь больше клиентов. В результате рынок становится прозрачнее, снижаются риски недобросовестных практик, а среда для сделок — надежнее и эффективнее для всех участников", — комментирует Тимур Осипов, руководитель направления "Спецтехника" в Авито.

"Авито Спецтехника — площадка для размещения и купли-продажи множества вариаций специализированной техники. В этом море информации нужно помочь всем сторонам действовать наиболее эффективно: продавцам — размещать точную и достоверную информацию, а покупателям — дать удобный инструмент поиска, выбора и покупки нужной им техники у проверенных продавцов. Продавцы, безусловно, хотят, чтобы их объявления привлекали как можно больше внимания, и данную задачу можно и нужно решать подтвержденными данными. Теперь есть такая автоматизированная и оцифрованная возможность", — прокомментировал Александр Фокин, генеральный директор сервиса "Рососмотр".