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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито Работа и Альфа-Банк запустили совместный проект по поиску сотрудников

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Авито Работа запустила проект по продвижению вакансий Альфа-Банка — одного из ведущих работодателей России. Соискатели смогут найти привлекательные предложения, чтобы начать свою карьеру в банке. Альфа-Банк предлагает вакансии для кандидатов, которые предпочитают работу в офисе, хотят построить карьеру в стабильной крупной компании и нацелены на профессиональный рост. На платформе размещены вакансии для менеджеров по продажам, специалистов службы поддержки клиентов, а также другие предложения для начинающих специалистов и профессионалов.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

В Самаре находится крупное подразделение Альфа-Банка с самыми разными направлениями работы. Компания предлагает сотрудникам официальное трудоустройство, пятидневный график с фиксированными или плавающими выходными на выбор, а также высокий и стабильный доход. В числе преимуществ работы в Альфа-Банке — более 100 льгот и скидок для заботы о здоровье и разнообразного досуга.

"Проект запустился в приоритетном для компании регионе — Самаре, где спрос на офисные профессии активно растет. По итогам III квартала 2024 в Самарской области при сравнении год к году значительно увеличилось количество вакансий для специалистов поддержки (+59%), менеджеров по работе с клиентами (+31%) и кредитных специалистов (+29%)", — прокомментировал Кирилл Пшеничных, директор категории "Офисные профессии" Авито Работы.

Для охвата потенциальных кандидатов Авито Работа использует комплексное продвижение, включая наружную рекламу, видеоролики и CRM-коммуникации: пуш-уведомления, email-рассылки, медийную рекламу и продуктовые сторис на самой платформе.

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В России и мире

Авито Работа и Альфа-Банк запустили совместный проект по поиску сотрудников

Авито Работа запустила проект по продвижению <a href="https://www.avito.ru/brands/i182454236/samara/vakansii?src=search_seller_info&sellerId=a5fb1dbd3dd1b159e3968b88add1c005&localPriority=1" target="_blank">вакансий Альфа-Банка</a> — одного из ведущих работодателей России. Соискатели смогут найти привлекательные предложения, чтобы начать свою карьеру в банке. Альфа-Банк предлагает вакансии для кандидатов, которые предпочитают работу в офисе, хотят построить карьеру в стабильной крупной компании и нацелены на профессиональный рост. На платформе размещены вакансии для менеджеров по продажам, специалистов службы поддержки клиентов, а также другие предложения для начинающих специалистов и профессионалов.

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