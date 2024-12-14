Авито Работа и Альфа-Банк запустили совместный проект по поиску сотрудников

В Самаре находится крупное подразделение Альфа-Банка с самыми разными направлениями работы. Компания предлагает сотрудникам официальное трудоустройство, пятидневный график с фиксированными или плавающими выходными на выбор, а также высокий и стабильный доход. В числе преимуществ работы в Альфа-Банке — более 100 льгот и скидок для заботы о здоровье и разнообразного досуга.

"Проект запустился в приоритетном для компании регионе — Самаре, где спрос на офисные профессии активно растет. По итогам III квартала 2024 в Самарской области при сравнении год к году значительно увеличилось количество вакансий для специалистов поддержки (+59%), менеджеров по работе с клиентами (+31%) и кредитных специалистов (+29%)", — прокомментировал Кирилл Пшеничных, директор категории "Офисные профессии" Авито Работы.

Для охвата потенциальных кандидатов Авито Работа использует комплексное продвижение, включая наружную рекламу, видеоролики и CRM-коммуникации: пуш-уведомления, email-рассылки, медийную рекламу и продуктовые сторис на самой платформе.