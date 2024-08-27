16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Самарцы меняют профессию в среднем 3 раза на протяжении жизни

Читали: 9

По данным "Авито Работы", в среднем, жители Самары меняли профессию или специальность 3 раза на протяжении всей жизни. Такие результаты показал опрос, проведенный на платформе среди более чем 7 000 работающих россиян, чтобы узнать, как часто за их жизнь им приходилось менять профессию и хотели бы они пройти переобучение, чтобы продолжить работу по другому направлению.

Выяснилось, что большинство самарцев меняли свой карьерный путь хотя бы раз в жизни. Причем единожды это делали 11% участников опроса, 20% опрошенных делали это 2 раза, 16% респондентов — 3 раза, 13%—4 раза, а 5 и более раз за жизнь проходил переквалификацию 12% самарцев. 21% респондентов ни разу не меняли сферу деятельности — закономерно, чаще других возрастных групп об этом говорили опрошенные 18–24 лет (38%). Кроме того, одну профессию на всю жизнь выбирали многие респонденты старше 65 лет — об этом рассказали 28% опрошенных этой возрастной группы.

Среди ответов учитывались как карьерные переходы по смежным направлениям (например, журналистика/PR), так и переобучение совершенно новой специальности (например, бухгалтер/разработчик).

Почти половина (49%) работающих самарцев отметили, что хотели бы пройти переобучение, чтобы продолжить работу по другой специальности, причем женщин среди них больше, чем мужчин (54% против 44%). Также среди тех, кто готов и хотел бы переучиться на новую специальность или профессию, в среднем больше молодых людей в возрасте 25–34 лет (55%) и 35-44 лет (57%). Чаще представителей других сфер деятельности к профессиональному переобучению готовы специалисты банкинга и инвестиций (65%), онлайн-торговли (60%), маркетинга, рекламы и PR (57%).

Согласно опросу, 25% самарцев не готовы или скорее не готовы менять сферу своей деятельности, а еще 26% хотели бы, но не могут пройти переобучение по ряду причин. 19% респондентов не хотят проходить переобучение из-за стабильности и безопасности на текущем месте работы — они сомневаются, что смогут найти на рынке что-то лучшее в новой профессии. 16% ссылается на нехватку времени из-за личных или рабочих обязанностей, что мешает им посвятить себя обучению.

Самой распространенной причиной (29%) является неуверенность в выборе новой профессии или сферы для переобучения. Материальный вопрос также играет роль: 17% респондентов указывают на невозможность потерять текущий доход или оплатить обучение, а также не видят возможности пройти переобучение за счет компании-работодателя.

Основные причины, по которым самарцы не готовы пройти переобучение на новую специальность или профессию:

  • Неуверенность в том, какую профессию или сферу выбрать для переобучения — 29%
  • Неуверенность в своих силах — 20%
  • Стабильность и безопасность текущей работы — 19%
  • Нет возможности потерять текущий доход или оплатить обучение, нельзя пройти переобучение за счет работодателя — 17%
  • Нет времени проходить обучение из-за личных или рабочих обязанностей 16%
  • Страх перемен и неизвестности — 13%
  • Личные причины (например, проблемы со здоровьем) — 9%
Версия для печати

В России и мире

В Самаре прошла 6-я международная конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие"

В четверг, 15 августа, в Самаре завершилась 6-я международная конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Организатором мероприятия выступил ведущий в нефтяной отрасли страны комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть") при поддержке правительства Самарской области.

Обменялись опытом и знаниями: на конференции "Гипровостокнефти" обсудили инновационные технологии в бурении

Как уменьшить сроки строительства скважины? Какие методы сегодня используют передовые нефтегазодобывающие компании, чтобы повысить производительность? Каковы особенности работы на месторождениях Вьетнама и при строительстве скважин геотермальных источников на Камчатке? Все эти темы обсуждали на VI международной научно-практической конференции "Гипровостокнефти" во время работы секции "Инжиниринг бурения".

Культура и стиль

Люди

Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе М-5 под Самарой

В воскресенье, 18 августа, примерно в 15:40 на 1022 км трассы М-5 в Красноярском районе водитель автомобиля Lada Priora, по предварительным данным полицейских, не справился с управлением и допустил съезд на обочину с последующим столкновением со световой опорой, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Кошелек

В Самарской области вырос спрос на покупку загородных объектов с бассейнами

Спрос на покупку загородных домов с бассейнами на территории Самарской области вырос на 4%, предложение о продаже таких объектов увеличилось на 10%, а средняя стоимость их покупки по итогам июля 2024 года составила 7,5 млн рублей.

Автотовары с гарантией станет проще искать на "Авито"

Производители запчастей помогут платформе верифицировать официальных продавцов с гарантией на автотовары, реализуемые на платформе "Авито". Таким образом, теперь автолюбителям из Самары станет проще выбирать запчасти с гарантированным качеством. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Здоровье

Прогулки по Волге: как познакомиться с Самарой необычным способом

В Самаре начал свое активное развитие сапсёрфинг — новый вид внутреннего туризма на воде. Летний сезон является самым благоприятным не только для прогулок на привычных видах водного транспорта, но и на специальных досках — "сапах".

Мой дом

Он и она