16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Фонд "Поколение АШАН" выделит финансирование на реализацию благотворительных проектов в Самарской области в первом полугодии

Читали: 17

Фонд продолжит развивать и масштабировать уже действующие проекты и выделит более 3 млн рублей на новые программы в Самарской области.

"Поколение АШАН" окажет помощь в закупке оборудования для сенсорных комнат и швейных мастерских в реабилитационных и инклюзивных центрах Самарской области. 

  • Помощь детям и молодым людям с ограниченными возможностями здоровья и социально незащищенным слоям населения

Программа "Доступное домоводство" по социальной адаптации и интеграции детей и молодежи в трудной жизненной ситуации  (в том числе с ограниченными возможностями здоровья), которая уже третий год реализуется фондом в различных городах России, продолжит свое развитие и в Самарском регионе. В планах фонда — дальнейшее оборудование помещений для занятий по кулинарии в соцучреждениях и проведение кулинарных мастер-классов для детей (включая регулярное снабжение продуктами). В Самарской области программа охватит 5 государственных учреждений социального обслуживания населения в различных районах города. Также для реабилитационных и инклюзивных центров Самарской области запланирована закупка оборудования в сенсорные комнаты и швейные мастерские.

В 2023 году фонд "Поколение АШАН" помог пяти детским отделениям комплексных центров социального обслуживания населения в рамках проектов "Доступное домоводство", а также акций "Первоклассный рюкзачок" и "Новогодний марафон чудес". Бюджет проектов составил более 2 миллионов рублей.

  • Содействие формированию экологической культуры

В рамках национального проекта фонда по лесовосстановлению "Зелёное поколение" в 2022 и 2023 годах волонтеры фонда высадили 4 тыс. саженцев в Чапаевском лесничестве Самарской области для воссоздания лесополосы. Бюджет проекта составил более 1 миллиона рублей.

Волонтеры пополнили лесной фонд культурами дуба черешчатого. А в осенний период 2023 было произведено дополнение на площади 0,5 га (около 600 саженцев) и дополнительная посадка на площади 0,15 га (около 400 саженцев).

На 2024 год запланированы уходовые работы и посадка черешчатых дубов на дополнительной площади в Чапаевском лесничестве.

Еще один запланированный экологический проект — онлайн-марафон "Спасаем планету вместе". В нем примут участие дети из подшефных учреждений фонда в различных регионах России, в том числе Самарской области. Формат онлайн-марафона — 3 тематических блока, внутри которых видеоуроки по 15 минут, индивидуальные и командные задания. После прохождения всех блоков предусмотрен квиз для закрепления материала в игровой форме.

  • Развитие образования в области правильного питания

Под эгидой БФ "Поколение АШАН" гипермаркет АШАН Космопорт в городе Самаре проведет профориентационные экскурсии  в торговой сети для детей с ОВЗ.

"Мы рады объявить о планах благотворительного фонда на первое полугодие 2024. Наши действующие проекты ежегодно получают большой отклик как внутри компании АШАН, так и во внешних местных сообществах. Благодаря этому они продолжают жить и планомерно масштабируются. Также в этом году мы углубимся в тему сопровождения трудоустройства людей с ОВЗ в компанию АШАН Ритейл Россия, в частности людей с ментальными особенностями. Инклюзия вплетается в ценности и миссию компании АШАН с первых дней работы сети на российском рынке и находит свое отражение в миссии и проектах благотворительного фонда. На сегодняшний день в штате компании работают порядка 800 сотрудников с ОВЗ, и мы верим, что сможем создать равные возможности и комфортную рабочую среду для новых сотрудников", — сказала Юлия Трубицына, директор Благотворительного фонда "Поколение АШАН".

Версия для печати

В России и мире

ЛДПР выступает за ограничения для микрофинансовых организаций и коллекторов

В современном мире практически не осталось людей, которые бы не сталкивались с кредитами. Часто человек, взявший кредит, оказывается в долговой яме, начинается непрерывное выплачивание долгов. К этому еще добавляются угрозы от "черных" коллекторов.

Культура и стиль

Самарское "счастье": народный хореографический ансамбль "Амонд"

В Самарской области каждый год отмечается День Дружбы Народов, который символизирует многообразие культур и национальностей, проживающих на этой земле. В этом году, 10 сентября, участниками этого праздника стал народный хореографический ансамбль "Амонд", который за 19 лет своего существования стал не только популярным и признанным в Самаре, но и далеко за ее пределами. Мастера танцев "Амонда" продемонстрировали свои профессиональные навыки и украсили праздник своими неповторимыми номерами, показав пример толерантности и полиэтничности хореографического искусства. Ансамбль "Амонд" является одной из главных гордостей Самары, где многообразие народов и культур приветствуется и поощряется.

Люди

Кошелек

В поселок Рубежный Куйбышевского района Самары направят дополнительный транспорт

Маршрут общественного транспорта № 63 "Автостанция Аврора — Совхоз Рубежное" и № 36 "Хлебная площадь — Совхоз Рубежное" пополнится новыми автобусами, который поможет увеличить стабильность перевозок.

Как выбрать кухонный миксер в 2023 году?

Любите печь торты, блины и другую выпечку? Тогда без миксера не обойтись. Но как же выбрать данный электроприбор, на какие характеристики нужно обращать внимание? С этим вопросом поможет разобраться управляющий интернет-магазина Холодильник.ру Сергей Геннадьевич Котов.

Здоровье

В селе Новое Якушкино Самарской области оснастили врачебный кабинет новым оборудованием

Теперь все местные жители будут получать квалифицированное лечение и консультацию в современных условиях. В офисе прошел капитальный ремонт, установка высокотехнического оборудования, а также поступил в распоряжение новый санитарный автомобиль.

Мой дом

Он и она