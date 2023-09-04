— С чего начался твой путь становления художником-педагогом?

— Мне с детства нравились уроки в художественной школе, а после уже и работа с детьми, поэтому я без раздумий пошла обучаться на направление, где совмещались две эти сферы — художественная и педагогическая. Моя специальность — мастер-художник/преподаватель, обучалась в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна.

— Испытывала ли ты волнение перед тем, как начать работать с детьми?

— Страшно было в начале работы, что не найду общий язык с учениками, так как было мало опыта в общении с детьми и подростками не моего возраста. Чувства ребенка крайне хрупки, даже одно неосторожное слово, сказанное мимолетно, может отпечататься в его памяти тяжелым гнетущим грузом. К тому же я, как преподаватель по творческой деятельности, должна быть открыта к любым проявлениям фантазии ребят, потому как искусство — это прежде всего про самовыражение. Оно имеет разные формы и не всегда соответствует всеобщим ожиданиям.

— С какими трудностями ты сталкиваешься до сих пор?

— В данный момент есть трудности с работой, так как взрослое поколение предвзято относится к молодому специалисту, так как мало опыта, обучают сейчас не так, как раньше, и прочие разные стереотипы.

— Помешали ли эти предрассудки твоей деятельности?

— Я предпочитаю абстрагироваться от негатива, потому что имею твердую позицию на этот счет. Главное — это желание и стремление быть педагогом, всегда развиваться в этой сфере учиться разговаривать и выходить из разных ситуаций, уметь слушать и слышать детей. Возможно, некоторые педагоги, особенно молодые, ещё не понимают таких тонкостей и особенностей работы, поэтому уходят раньше времени из этой профессии.

— Хотела ли ты сменить род деятельности из-за сомнений на этот счет?

— На сегодняшний день у меня не возникает таких мыслей. Но знаю, что многие ребята из моего потока предпочли не работать по специальности, но в этом нет ничего страшного. Люди ошибаются, понимают, что им не подходит данная сфера и уже наверняка в поисках другого пути, который сделает их жизнь и жизнь окружающих только лучше. В любом случае я рада, что моя профессия такая многофункциональная, ведь я могу и обучать детей, и заниматься искусством в любой его сфере.

— Как на тебя реагируют дети?

— Реагируют так же, как и на любого другого учителя. Есть дети, которые хотят обращаться на "ты", но я такого не позволяю. Должно быть уважение к педагогу, и не важно, сколько ему лет.

— Какой методике преподавания ты придерживаешься?

— Стараюсь, чтобы не было категоричной по отношению к детям, ведь они не знают, как нужно себя вести в той или иной ситуации. Конечно, подстраиваюсь под них, но и не забываю, что у меня чёткое направление — воспитание подрастающего поколения, я не могу идти у них на поводу, позволяя делать им что-то плохое.

— У твоих учеников есть любимый вид творчества? Что им нравится делать больше всего?

— У всех детей разные желания, не могу однозначно ответить. Рисовать любят все, а остальное как-то для них в новинку, ибо многие из них только поступают в школы, где их учат держать ножницы, делать фигурки из бумаги и прочее.

— Можешь поделиться забавными или курьезными случаями, произошедшими в школе?

— Наверно, самая частая неловкая ситуация — это когда меня принимают за ученицу. Стоит упомянуть, что на работу я могу прийти в своей обычной повседневной одежде, которая может не соответствовать официальному стилю, в котором все привыкли видеть учителей.

— А что для тебя искусство?

— Не думаю, что смогу дать краткое и точное определение. Искусство — это зеркало нашей души, с помощью работ художника можно понять его внутренний мир и взглянуть на жизнь иначе. Искусство есть везде, оно окружает нас дома, в школе, на работе и даже на улице. Мир становится лучше, красочнее и интереснее, когда в нём есть место для искусства.