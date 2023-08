Автомобили CHANGAN можно приобрести с выгодой до 11% от РРЦ в CARCADE

Программа финансирования позволяет оформить лизинг с широкими параметрами настройки сделки: авансом от 0%, выкупным платежом до 30% на срок от 6 до 84 месяцев и вариативным графиком платежей. CARCADE предлагает максимально доступную скидку, размер которой зависит от модели автомобиля CHANGAN. Так, например, лизинг модели ALSVIN выйдет дешевле на 6%, модели серии UNI, EADO Plus или HUNTER Plus доступны с выгодой в размере 9%, а на CS35 Plus и CS55 Plus скидки достигают 10% и 11% от розничной цены автомобиля. Доступные преференции можно учесть в стоимости предмета лизинга, что уменьшит начальную цену автомобиля, или использовать для снижения суммы лизинговых платежей.

Changan Automobile является одним из лидирующих автомобильных концернов Китая. Он первым среди китайских автопроизводителей перешагнул отметку в 20 000 000 произведённых автомобилей и на сегодня производит более 2 000 000 автомобилей в год. Название бренда CHANGAN на китайском языке состоит из двух иероглифов, каждый из которых имеет глубокий смысл: CHANG — означает "долговременный" и AN — "безопасность". Соединённые вместе, они гармонично отражают историю развития компании, которая была основана более полутора веков назад — в далеком 1862 году. По результатам мировых продаж CHANGAN является китайским автомобильным брендом № 1. Сегодня разработкой автомобилей занимаются девять научно-исследовательских и дизайнерских центров компании в шести странах мира.

С августа 2023 года CARCADE является официальным партнёром CHANGAN на территории РФ. Партнёрство гарантирует доступ к актуальному наличию и календарю поставок всего ассортимента транспортных средств, доступных для приобретения в лизинг. Исходя из запроса клиента, финансовые консультанты CARCADE помогут с подбором модели в подходящей модификации в любом регионе России или забронирует ТС из поставки.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Кроме скидок клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами от CARCADE: возвратный лизинг, техническая автопомощь на дороге 24/7 и скидка на топливо до 11%. CARCADE финансирует приобретение всех транспортных средств на индивидуальных условиях: возможность настройки графика платежей под бизнес клиента с включением страховых продуктов в график лизинга, без ограничения по количеству транспортных средств и без лимита финансирования на одно юридическое лицо.

Клиентам с действующими договорами лизинга доступен "Кредитный лимит", благодаря которому не нужно предоставлять документы повторно, а достаточно оставить заявку у менеджера ООО "Каркаде". Кроме того, автомобили марки CHANGAN доступны в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для получения коммерческого предложения и за подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру или по телефону горячей линии 8 800 700 3030.

Размер корпоративной скидки по топливной программе действителен на дату публикации релиза.