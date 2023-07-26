Ярким примером является Александра Казмалы. Ёе необычное увлечение — работа с деревом. Эта деятельность содержит нелегкий труд: приобретение нужного материала, самостоятельная обработка дерева, декорация — всё это занимает большое количество времени. Казалось бы, эта работа совсем не для девушек, но смотря на Александру и её процесс работы, мнение меняется, перерастая в восхищение со стороны людей.

Эта история о том, как увлечение сливается с работой. Всё началось 6 лет назад с маленькой игрушки из фетра для любимого сына. Сначала игрушка, потом книжка. Занимаясь шитьём, девушка приобрела популярность среди друзей, когда те захотели приобрести своим детям похожее развлечение. Тогда её труды принесли первую прибыль. Но это не остановило её воображение. Найдя в интернете симпатичные изделия из дерева, а именно ажурные подсвечники, массивные деревянные подносы, детские тарелочки, которые нельзя купить, она решила сделать их своими руками. С этого и начался её путь. Деревянные игрушки, декор дома, подарки на заказ — всё это переросло в нечто большее. Так Александра и нашла работу своей мечты. С деревом девушка на "ты". Для неё не проблема сделать из куска древесины изящное сердце или поднос для еды и прочих почестей.

Одни из крупных работ Александры были подготовлены к Рождеству и установлены в храме Михаила Архангела и в церкви Сергия Радонежского города Сорочинска Оренбургской области, а также реставрации магазинов. Она посещала разные фестивали, такие как "Сабантуй" и Ралли-рейд "Шелковый путь" 2023 года. Сейчас работы Александры можно найти в некоторых городах России, а также приобрести на заказ.

Преодолевая трудности на своём пути, Александра не собирается останавливаться. Как высказалась девушка о своей работе: "Я получаю большое удовольствие от того, что делаю. Мне нравится наблюдать за счастьем других людей. Тем более когда причина этого счастья — мои работы."