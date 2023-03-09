Наталья Юдина: "Это настоящее и истинное, когда мы начинаем быть людьми"

— Почему ваша школа называется семейной и что это такое?

АСЬ-КА стала семейным бизнесом, которым руководят два человека — я и мой супруг, с которым мы живем вместе уже 24 года. Семейная школа, потому что для нас важны семейные традиции и отношения.

Семья — это то место и пространство, в котором человек может быть настоящим. Если ты будешь все время думать, как ты выглядишь, двигаешься, что ты говоришь и как тебе правильно что-то сделать — ты будешь все время в напряжении. У человека не будет той свободы, которая даст ему возможность выдохнуть, подумать о чем-то, поверить в свои силы, расслабиться, наполниться энергией и копить потенциал. Здесь мы говорим о том, что семья — это то место, которое бережно, через любовь и внимание изменяет и направляет тебя к лучшему и при этом дает возможность оставаться собой. Семья наполняет силами, дает окрепнуть, тут ты понимаешь, что не один и с тобой рядом все родные, которые примут тебя любым. Именно такой семьей и является наша школа. Мы живем в мире, где правят законы, и, конечно, юридически все наши ребята учатся на семейной форме обучения, это тоже сыграло роль.

— Чем ваша школа отличается от других?

Во-первых, это количество учеников в одном классе. Если в обычных школах их от 30, то у нас до 10 человек. Это позволяет учителю качественно работать с каждым учеником, по его индивидуальному плану развития, направлять и расширять его возможности и, конечно, давать более углубленный уровень обучения, если ребенку это необходимо.

Во-вторых, в школах государственных и многих частных — дети учатся класс в класс, в одном кабинете находятся дети одного возраста и одного уровня развития. У нас ребята совмещаются. Первый класс учится со вторым, третий с четвертым, пятый с шестым, девятый — отдельно, так как у них первые экзамены и им требуется более качественная подготовка предметная и психологическая, а десятый с одиннадцатым вновь вместе.

В-третьих, первый год у детей опережающий, второй закрепляющий. Опять же, так как мы семейная школа — для нас важны традиции семьи. Прививать уважение к взрослым, к корням, к ценности в знаниях, которые передаются из поколения в поколение. Условно говоря, многие сейчас знают, что в русских народных сказках запечатана вселенская мудрость и каждая сказка несет в себе один из элементов этой мудрости. Люди понимают, что не все сакральные знания можно получить на улице или в общественных организациях. В семье, если взаимосвязи между ее членами выстроены глубоко, через уважение и любовь к друг другу, то внутри всегда кто-то передает эти знания. Но, не у всех такая семья и мы стараемся всем детям расшифровывать и показывать эти знания. Теплая и домашняя обстановка дает возможности для качественной передачи этих знаний. Особенно тем детям, которые растут, например, без папы. Мы показываем на примере своей семьи — правильный образец того, как мужчина должен ухаживать за женщиной, что он защитник всего семейства и должен оберегать свою женщину — этот момент очень ценен. И в такие моменты мальчикам легче дать понимание, как нужно ухаживать за девочками. Дети ведь учатся не на наших словах, а на делах.

Один из важных моментов, это также что с утра при входе в школу дети сдают свои телефоны администратору, а вечером забирают. Когда они не отвлекаются на гаджеты, они направлены друг на друга и начинают учиться общаться, играть, придумывать совместные вещи и в полной мере социализируются.

Например, дети в начальной школе, выходя из кабинета, видят на стене буквицу на 54 символа. Дети интересуются таким странным для них названием букв, а смысл и понимание о значимости этих буквиц передается нашими преподавателями.

Также, в этом году у нас пришли первоклассники, которые по началу проявляли очень много активностей и агрессии. За эти полгода они уже выровнялись, ушли от драк, потому что только в семье можно привить внимательное и заботливое отношение друг к другу.

Когда они все это видят и могут подойти к любому учителю и обняться, они получают энергию, за которой пришли. Это настоящее и истинное, когда мы начинаем быть людьми.

— Вы говорите, что ваши классы совмещены, есть ли формат наставничества от старших деток?

Возьмем в пример первый класс со вторым. Пока младшие ребята учатся писать буквы — старшие проходят безударные гласные. Пока первоклассники пишут, они, соответственно, слышат, как проверочные слова подбирают второклассники. Когда на следующий урок учитель спрашивает деток постарше — они могут задуматься, а младшие им подсказывают. Они не могут написать, но правильно говорят устно и безумно этому радуются. Соответственно, переходя в следующий класс, детки уже подготовлены информационно и не боятся его, а ждут, так как хотят показать в следующем году, какие они молодцы. В декабре мы заканчиваем писать буквы, а с января уже диктанты пишем вместе со второклассниками.

У первоклашек есть пунктик по красивому и аккуратному написанию букв, а ребята старше могу отпустить эту ситуацию, и почерк у них едет. Здесь учителю даже не нужно указывать на проблему, потому что с ребенком со второго класса сидит первоклассник, который младше, но выводит буквы. Соответственно, ребенок сам себя подстегивает, чтобы писать красиво. Ребята помогают, новеньким подготовится к урокам, поднимают им упавшие карандаши и т. д.

Во второй половине дня все дети находятся вместе. Это может быть творчество, рисование, театр и тут четвероклассники в полной мере помогают младшим — перенести стулья, приготовить все к уроку, такие вот организационные моменты присутствуют, и они помогают не только детям, но и учителям.

— Вы сказали, что в классе до 10 человек и благодаря этому учитель может найти время для каждого. Есть ли какие-то еще моменты, из-за которых педагог находит подход к детям?

Все учителя владеют системно-векторной психологией. Это то направление психологии, которое дает ответы на вопросы здесь и сейчас. С помощью этого направления можно найти ответы на те проблемные ситуации, которые происходят с ребенком в отношениях с одноклассниками или со взрослыми. Учителя понимают, на фоне чего может возникнуть конфликт, а самое главное какую профилактику нужно провести, для того чтобы такое не повторилось. Знание системно-векторной психологии лежат на 70% в области подсознания, то что человек сам в моменте не осознает, но понимает то, что руководит его действиями. Эта методика дает понять, насколько быстро ребенок будет усваивать информацию и насколько быстро он будет ее выгружать. Учитель, уже сразу знает про определённый вектор, который у каждого ребенка есть. Эти знания дают понимание, кто из детей к какому мышлению предрасположен, кто нуждается в планомерной работе. Мы детей направляем. Каналы восприятия даны нам от природы. Тогда информацию мы сразу переводим на язык, который понятен ребенку от рождения. Если мы с ним разговариваем на его родном языке, то уровень понимания того, что мы хотим ему передать — всегда выше. Самое ценное для меня и учителей то, что мы можем понимать, какие психологические условия могут влиять на улучшение здоровья. Поэтому у нас дети меньше болеют, они корректируют здоровье и у них во многом улучшается ситуация по каким-либо хроническим ситуациям, с которыми они к нам пришли. Это нас очень радует и добавляет уверенности, что мы на правильном пути.

— Сколько сейчас в школе обучается ребят, и много ли из этих детей имеют особенности?

У нас каждый ребенок является особенным, но если мы говорим именно о детях, которых называют с ограниченными возможностями здоровья, у нас сразу выходит шаблон детей, которые ограничены в интеллектуальном плане — но это не так. У нас есть спецкласс для детей, которые являются по стандартам специалистов, детьми с ОВЗ. На данный момент у нас есть уже очень твердая база авторских методик, которые позволяют этих детей вытягивать в норму или очень близко к ней. Потом они переходят в наши обычные классы. Я работаю учителем начальных классов уже 25 лет. В этом году, когда я работала с детьми, я увидела, что они пишут строчку с одной буквой — долго, слог с этой буквой — еще дольше, а когда приступают к слову, то пишут его в разы быстрее. Я поняла, что им нужен смысл, без него они не могут. Что такое слог? Это несколько букв, которые не имеют смысла, в современном мире. Когда я переписала прописи и перевела детей на то, чтобы они писали одну строчку с этой буквой, а дальше сразу слова — они очень быстро стали набирать обороты. Обычные дети могут писать все подряд, а этим нужен смысл. И тут у меня возник вопрос к себе — "Я или они с ограниченными возможностями?" Если я как взрослый человек, себя к осознанности еще веду, то у них уже сразу настройка на смыслы. Например, сейчас первоклассники спецкласса знают таблицу умножения и деления, точно так же как и учащиеся обычного класса. Я для них перепечатала таблицу умножения, через метафорические карты.

Нам внутри школы не важно какие диагнозы поставили специалисты. У нас в школе 85 детей, а особенных не более 10%, но это обусловлено тем, что бы они сами развивались и их критическая масса была приемлема для обычных детей. Чтобы, это стало взаимодействием на уровне взаимонаполнения и без ущерба для двух сторон. Такие особенные ученики, которые приходят в обычный класс, начинают тянуться за ребятами, а обычные детки учатся доброте, вниманию, заботливому отношению к таким людям — этот момент нельзя вычеркивать.

— Вы говорили, что создавали различные материалы самостоятельно, а по каким учебникам занимаются ученики?

В начальной школе мы придерживаемся программ "Школа XXI века" — эта программа не базовая для школы России, а выжимки из развивающих материалов и она соответственно более углубленная. По этой программе, уже 7 лет назад, я переписала учебники по русскому и английскому языку, и математике. Сейчас мы учимся по ним и докупаем печатные рабочие тетради, но не все. В старшей школе по всем предметам созданы наши личные внутренние учебники, которые включают в себя ментальные карты, опорные схемы и конспекты. Некоторые учебники у нас сразу с 5 по 11 класс. Например, когда дети из 5 класса учат правила, они понимают, что это пригодится им на ЕГЭ, и они относятся уже более внимательно. Также, когда дети приходят к нам сразу в 9 класс, им нужны материалы из нескольких разных классов — здесь они могут получить все в одном учебнике. Их мы разрабатываем и печатаем на базе школы и покупаем только тренировочные материалы — задачники, рабочие тетради и т. д.

— На сколько я знаю, у вас кроме школы есть мини-садик. Он тоже отличается своими методиками?

Проект мини-сад у нас запустился не так давно и мы уже получаем первые результаты. Долго я уходила от этого и считала, что малыши это совсем не моё. До тех пор, пока не родила свою вторую дочку, которой сейчас будет 2 года 10 месяцев. Сейчас она находится с няней, и мы стали понимать, что в детский садик ее мы не хотим отдавать, так как нам важно то, что передает няня, но общение какое-то необходимо. Теперь в школе благодаря ей, три раза в неделю проходят занятия для деток от 3 до 5 лет. Которые включают комплекс по рисованию, счету, развитию речи, пространственных представлений и ритмике.

Во-первых, дети приходят всё-таки не в садик, а в школу и это для них гордость. Приходят все с рюкзаками, в которых лежат рабочие материалы. Происходит правильный настрой к школе без фанатизма, а исключительно через желание деток. Во-вторых, дети начинают заботиться, делиться друг с другом. Через любовь, через внимание у них происходит адаптирование к общению с другими людьми. Чтобы, выпустить готового к школе ребенка психологически, физически и интеллектуально нужно точно отвечать за результат, поэтому мы набираем группу до 5 человек, но только тех, кто в дальнейшем идет к нам в школу.

— Вы проводите множество тренингов и развивающих программ, как для детей, так и для взрослых. Какие из них вы бы выделили?

В этом году я уже 4 год подряд провожу тренинг — "Супер мозг", для старшеклассников. В сентябре три недели подряд, по 4 урока в день, у нас старшеклассники запускали свой мозг. Я даю им упражнения на развитие памяти, внимания, развитие мышления, самооценки, уверенности, скорости принятия решений и т. д. Если мы заливаем самый лучший бензин в машину, которая заржавела, она в любом случае не поедет. Учителя могут быть с уникальными методиками, но если у ребенка не запущен мозг — он не будет усваивать материал в том качестве, которое передает учитель, поэтому мы начинаем с запуска. До этого года он проводился только для наших учеников, но сейчас он готовится выйти для всех, в формате трех дней. На него можно будет прийти родителям с ребенком, и они увидят результаты по улучшению запоминания, развитию креативного мышления и логических способностей. Сейчас это актуально, как в постковидный сезон, особенно у взрослых. Его бы я, конечно, рекомендовала и взрослым, и детям.

Другой тренинг, это — "Системно-векторная психология. Практическое применение." За три дня мы проживаем каждый вектор из восьми существующих. Эту информацию мы сразу стараемся распределить в теле, чтобы она не осталась у нас только в голове. Как многие ходят по тренингам и ничего не заземляют, а мы сразу переносим в тело, чтобы потом, мы сразу узнаем эту информацию в людях, чувствуем ее в себе. Многие после, меняют свою жизнь профессиональную или семейную. Лучше понимают своего партнера или осознанно идут и делают какие-то шаги для улучшения отношений с детьми. Эта система дает возможности поговорить или посмотреть на ребенка или взрослого минут 15 и дальше можно рассказывать об этом человеке 2 часа. Зная свои слабые или сильные стороны, ты дальше можешь грамотно выстраивать свой путь.