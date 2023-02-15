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Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

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Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Молодой врач-фтизиатр Милена Климанова привлекла на помощь коллегам современные цифровые технологии, разработав приложение Take pill. Оно освобождает врачей от рутины, а их пациенты не остаются без присмотра даже на «удаленке». О новых методах ведения пациентов стажер областного противотуберкулезного диспансера рассказала в интервью.

- В чем суть вашей разработки?

- Take pill - программа для удаленного контроля состояния пациентов с различными заболеваниями. Она решает задачи повышения приверженности лечению ВИЧ-позитивных пациентов и больных туберкулезом, пациентов, имеющих хронические заболевания, а также контроля терапии при помощи информационно-аналитической системы взаимодействия врача и пациента.

В данный момент идет активная работа по ее внедрению в Самарском областном клиническом противотуберкулезном диспансере имени Н.В. Постникова.

Высокий уровень заболеваемости, большая загруженность специалистов на приеме, стресс на работе - все это снижает степень вовлеченности врачей в лечение отдельно взятого пациента, что критически важно для пациентов социально уязвимых групп.

Кроме того, в связи с пандемией COVID-19, а также сохраняющейся напряженной эпидемиологической обстановкой по сезонному гриппу и другим ОРВИ министерство здравоохранения рекомендует исключить контакт с большими группами людей. Однако социально уязвимые группы населения, которым требуется лечение и контроль врача на постоянной основе, вынуждены посещать поликлиники и больницы для оценки состояния здоровья и получения новых назначений и рекомендаций.

Все это влечет за собой высокие риски несвоевременной или неполной терапии их заболеваний. В сложившейся эпидемиологической обстановке меняются и условия работы врачей, у них появляются новые обязанности и задачи.

Одним из решением этих проблем служит разработка и применение нашего приложения. Пациенту оно обеспечивает постоянный контроль и общение, врачу - своевременные уведомления и помощь в предупреждении серьезных осложнений.

В приложении также есть чат-бот. Он внедрен с целью повышения мотивации, автоматизации и упрощения использования разработки. Take pill chatbot сейчас внедряется на базе диспансерного отделения №5 противотуберкулезного диспансера, в котором я работаю.

- Прорабатывается ли возможность использования вашего приложения в других медучреждениях?

- Мы работаем над проектом для Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД. Виртуальный помощник будет использоваться при информационном сопровождении амбулаторного пациента с ВИЧ-инфекцией, а также пациентов, состоящих на длительном диспансерном наблюдении. Это будет способствовать повышению внимания к ежедневному приему препаратов, а также своевременному предупреждению нежелательных побочных явлений.

Учитывая специфику лечения ВИЧ-инфекции, можно с уверенностью сказать, что данное приложение позволит «вести» амбулаторных пациентов в течение всего необходимого периода, экономя человеческие ресурсы, время врача и пациента.

Мы создаем информационно-аналитическую систему: компьютерное приложение для врача и мобильную версию для пациента. Врачу предоставляется возможность организовать лечение пациента, вносить в него коррективы, назначать дополнительные консультации. При этом привычные «ручные оповещения» каждого пациента, на которые уходит много времени, сменятся push-уведомлениями в самой программе. Врач также получит еженедельный отчет о состоянии и соблюдении плана лечения пациента.

Для амбулаторного пациента создается иллюзия ежедневного «обхода врача». Приложение позволит пациенту контролировать свое лечение и сократит процент прерывания лечения до минимума.

Но на вышеупомянутых разработках моя деятельность не заканчивается, и в перспективе планируется ориентировать приложение на всех пациентов с хроническими заболеваниями. В ближайшее время будет получен новый грант на разработку в этом направлении.

- Какие отзывы на вашу разработку вы получаете?

- Пациентам нравится новый формат лечения в дополнение к привычному. Многие рассказывают о нем своим знакомым, приложение скачивает и использует все большее число людей.

Отрицательных отзывов не было. Мы стараемся ответить максимально быстро и просто на все возникающие вопросы. Для пациентов и врачей предусмотрены обучающие короткие курсы.

- Что говорят ваши коллеги, особенно врачи в возрасте, - удобно ли им пользоваться такими приложениями?

- Наше приложение создано для людей всех возрастов, имеет упрощенный необходимый набор команд и процессов. Многие процессы - напоминания, отчетность - организованы в автоматическом формате, что сильно упрощает работу.

В наших медицинских учреждениях трудятся квалифицированные, компетентные специалисты, которые нашли общий язык с приложением.

- Большая ли у вас команда разработчиков?

- Руководителем IT-разработок является Алексей Мокеев, у которого есть своя команда. Также у нас есть отраслевой эксперт Майя Сиротко, кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ). Внедрением наших разработок активно занимается моя коллега, клинический ординатор Наталья Степаненко.

- Есть ли у вас конкуренты?

- В настоящее время аналогов данной разработки в таком формате, в котором она представлена, нет, поэтому интерес к Take pill только растет.

- Сколько инвестиций удалось привлечь, какую поддержку получить от государства?

- Мы получаем поддержку со стороны Института инновационного развития СамГМУ. Специалисты сопровождают разработки на каждой стадии их создания, от идеи до серийного образца.

Оказанная нам помощь заключается в составлении программы обучения, в том числе методических рекомендаций, в привлечении членов команды, в работе системного архитектора, в аренде сервера, а также в информационной поддержке приложения.

Кроме того, мы получали грантовую поддержку форума «iВолга» и Фонда содействия инновациям.

- Каковы ваши планы?

- Я намерена организовать общественную деятельность, направленную на помощь социально уязвимым группам пациентов, в том числе с помощью нашего приложения.

Помимо этих проектов, я занимаюсь работой над научными статьями и докладами в сфере организации здравоохранения и фтизиатрии. Развиваюсь в медико-социальной сфере, общественной деятельности, социальном предпринимательстве.

Подготовлено по материалам портала Волга Ньюс

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