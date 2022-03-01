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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Львы — самый травматичный знак зодиака этой зимы

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По данным Страхового Дома ВСК, самым травматичным знаком зодиака этой зимой стали львы.

На их долю приходится 17% страховых случаев. На втором месте по этому показателю расположились рыбы — 12%. Третий самый травматичный знак зодиака — тельцы, которых набралось 11% от общего числа пострадавших.

Следом за "призерами" идут весы (10%), водолеи (9%), раки (9%), овны (8%), близнецы (6%) и козероги (6%). Реже всех пациентами по несчастным случаям и болезням становились девы (5%), стрельцы (5%) и скорпионы (2%).

"К сожалению, никто не защищен от травм. Наиболее распространенными повреждениями этой зимой стали переломы — около 30% от общего числа обращений. На втором месте — растяжение связок, третье — сотрясение мозга. Во избежание материальных потерь, связанных с затратами на лечение и снижением дохода в момент нахождения на больничном, стоит позаботиться о страховой защите заранее. ВСК уже 30 лет беспокоится о своих клиентах и может предложить покрытие от всех возможных травм и повреждений", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

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