"Чтобы деньги приносили доход, их необходимо инвестировать, иначе инфляция будет "пожирать" накопления. Рынок финансовых инструментов весьма демократичен. Имея 50 тыс. рублей, можно так же активно торговать, как и обладая состоянием в 50 млн рублей", - говорит Ирина Афанасьева, директор филиала "Открытие Брокер" в Самаре.

Для людей с низкой инвестиционной активностью, то есть тех, кто не готов рисковать и не доверяет даже банкам, совет один - вкладывать сбережения из расчета трех равных долей в евро, долларах и рублях. Поскольку российская валюта показывает более высокую динамику ослабления, то большую часть своих средств разумно хранить в более стабильных валютах.

Простой инструмент инвестирования средств - облигации федерального займа (ОФЗ). Так, бумаги с погашением через шесть лет дают доходность почти 9% годовых при рисках ниже банковского вклада. "Подобные возможности для инвестирования в условно безрисковые инструменты с высоким значением реальной процентной доходности представляются редко, поэтому нужно использовать этот момент. Мы рекомендуем сосредоточиться именно на рынке ОФЗ - ликвидных инструментах, которые можно продать в любой момент и по которому практически отсутствуют классические банковские риски", - считает Ирина Афанасьева.

Если же принять чуть более высокий риск, то свои средства можно вложить в акции, которые не только приносят дивидендный доход, но и защищают капитал от девальвации национальной валюты. По данным "Открытие Брокер", вне зависимости от размера капитала инвесторы предпочитают вкладывать деньги в самые ликвидные акции, которые находятся на верхних строчках рейтинга Московской биржи - Сбербанк, ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ и т.д.