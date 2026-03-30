Высланный британский дипломат посещал Самару

30.03.2026 18:01 Читали 6

Британский дипломат Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус, лишенный аккредитации за разведывательную деятельность, посещал Самару и Иркутск, сообщает RT.

Дипломат прибыл в РФ в сентябре 2025 г. и стал вторым секретарем посольства Британии. Он совершал не только официальные визиты, но и неспешные прогулки возле режимных объектов Министерства обороны РФ. Кроме того, по данным RT, несостоявшийся шпион успел встретиться с специалистом по работе с членами Американской торговой палаты в России и с замдекана экономического факультета МГУ.

"Полезные связи. Отличный способ внедрять нужные идеи в общество. Видимо, именно такие задания и получают британские дипломаты", — подчеркнула корреспондент RT Марина Косарева.

По данным ФСБ, при получении разрешения на въезд в РФ Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство. Ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.