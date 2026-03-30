Синоптики прогнозируют жаркий апрель в Самарской области

Гидрометцентр России обновил прогноз погоды на апрель для Самарской области. Если еще недавно сообщалось, что месяц пройдет без сюрпризов, то теперь ожидаются аномалии.

"Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от +7,9 до +9,9 градуса, что на 1,4-2,1 градуса выше средних многолетних значений", — сообщают синоптики.

Для Самарской области апрельская норма по температуре воздуха составляет 6,7 градуса. Наиболее интенсивное нарастание тепла обычно начинается в конце второй или в начале третьей декады. В последней декаде уже возможно повышение температуры воздуха до летних значений.

Что касается осадков, месячное количество ожидается около нормы — 40 мм. Сход снежного покрова произойдет в первой половине месяца.