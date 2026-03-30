VK Tech выбрал систему "Сфера.Архитектура" для применения в проектах внедрения

Ведущий разработчик корпоративного ПО VK Tech интегрирует в свои процессы российскую платформу "Сфера.Архитектура" (вендор НОТА, входит в ИТ-холдинг Т1). Решение будет использоваться для создания архитектурных артефактов в проектах внедрения и техподдержки собственных ИТ-решений.

Сфера.Архитектура дает возможность разработать единый репозиторий, который охватывает все уровни — от бизнес-логики до сервисов и компонентов. Централизованная библиотека шаблонов исключает необходимость создавать диаграммы и модели с нуля, что сокращает время подготовки архитектурных артефактов до 80%. За счет low-code/no-code инструмента систему можно настроить под задачи компании без сложной доработки.

VK Tech интегрирует "Сферу.Архитектуру" в управление архитектурой проектов внедрения. Решение предоставляет команде профессиональных сервисов современный централизованный инструмент. "Проект с VK Tech показывает, что "Сфера.Архитектура" помогает выстроить прозрачную, гибкую и адаптированную под процессы крупной технологической компании систему", — отметил Василий Саутин, коммерческий директор по продуктам вендора НОТА (входит в ИТ-холдинг Т1).

"Использование решения "Сфера Архитектура" имеет особое значение для масштабирования архитектурной команды. Новые специалисты получают доступ к актуальной информации по системам в едином окне, что позволяет быстрее погрузиться в процессы и значительно сократить время онбординга", — прокомментировал Максим Лысенко, директор центра профессиональных сервисов VK Tech.