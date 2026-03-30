16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

VK Tech выбрал систему "Сфера.Архитектура" для применения в проектах внедрения

Читали 6

Ведущий разработчик корпоративного ПО VK Tech интегрирует в свои процессы российскую платформу "Сфера.Архитектура" (вендор НОТА, входит в ИТ-холдинг Т1). Решение будет использоваться для создания архитектурных артефактов в проектах внедрения и техподдержки собственных ИТ-решений.

Сфера.Архитектура дает возможность разработать единый репозиторий, который охватывает все уровни — от бизнес-логики до сервисов и компонентов. Централизованная библиотека шаблонов исключает необходимость создавать диаграммы и модели с нуля, что сокращает время подготовки архитектурных артефактов до 80%. За счет low-code/no-code инструмента систему можно настроить под задачи компании без сложной доработки.

VK Tech интегрирует "Сферу.Архитектуру" в управление архитектурой проектов внедрения. Решение предоставляет команде профессиональных сервисов современный централизованный инструмент. "Проект с VK Tech показывает, что "Сфера.Архитектура" помогает выстроить прозрачную, гибкую и адаптированную под процессы крупной технологической компании систему", — отметил Василий Саутин, коммерческий директор по продуктам вендора НОТА (входит в ИТ-холдинг Т1).

"Использование решения "Сфера Архитектура" имеет особое значение для масштабирования архитектурной команды. Новые специалисты получают доступ к актуальной информации по системам в едином окне, что позволяет быстрее погрузиться в процессы и значительно сократить время онбординга", — прокомментировал Максим Лысенко, директор центра профессиональных сервисов VK Tech.

Версия для печати

Новости

Назад. 30 марта 2026
Эксперт ИТ-холдинга Т1: Бизнес начал движение к полностью цифровым компаниям
ВСК и Infosecurity внедряют сервисную модель киберстрахования для клиентов SOC

В России и мире

Авито Работа: подбор персонала можно проводить в едином кабинете

84% работодателей отметили удобство размещения вакансий в кабинете джоб-платформы на Авито Работе, 79% — легкость использования сервиса и 72% оценили скорость найма. Теперь поиск сотрудников проходит быстро и удобно, ведь все инструменты подбора — от откликов и фильтров до аналитики — собраны в одном кабинете.

"Ростелеком" достиг 50% автоматизации клиентской поддержки в чатах с помощью ИИ

"Ростелеком" внедрил комплексное решение для автоматизации клиентского сервиса и внутренних процессов — интеллектуальный чат-бот "Омнибот" и базу знаний "ProЗнания". Системы уже успешно функционируют в инфраструктуре компании, позволяя автоматизировать до 50% обращений в клиентскую поддержку.

Культура и стиль

В Самаре впервые пройдет "Ночь театрального искусства"

27 марта, во Всемирный день театра, Самара впервые присоединится к всероссийской акции "Ночь театрального искусства". В течение одного вечера жители города смогут бесплатно посетить спектакли, экскурсии и закулисные мероприятия на ведущих театральных площадках.

"Первая ракетка" начинает игру на вылет: завершены съемки первого российского сериала о теннисе для Wink

Окончены съемки спортивного драматического сериала <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+, рабочее название — "Игра на вылет") с Данилой Козловским и Полиной Гухман в главных ролях. Также в сериале снимались Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие.

Люди

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Появился прогноз погоды на конец весны и начало лета в Самаре

Гидрометцентр России представил долгосрочные прогнозы погоды на ближайшие месяцы. Судя по ним, в Самаре будет немного теплее, чем обычно. Об этом сообщил начальник отдела метеорологии Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Вячеслав Демин.

Он и она