Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Эксперт ИТ-холдинга Т1: Бизнес начал движение к полностью цифровым компаниям

Отсутствие на рынке достаточного числа экспертов, которые могут встроить ИИ-агента в ландшафт организации — один из барьеров для широкого внедрения технологии. Еще одно препятствие — инфраструктурное: чем "умнее" становится агентская система, тем выше требования к графическим процессорам, больше стоимость проектов и сложнее расчет окупаемости вложений. Такие факторы рисков для инноваций в сфере генеративного искусственного интеллекта назвал Сергей Карпович, заместитель руководителя направления Т1 ИИ (ИТ‑холдинг Т1).

Выступая на конференции "ИИ-банкинг-26: от инициатив к системе", он подчеркнул, что рынок уже вступил в стадию глубокой ИИ‑трансформации, а финансовый сектор стал одним из ее драйверов.

"В банках решения на базе искусственного интеллекта сначала внедрялись в ИТ‑департаментах: ИИ-агентам доверяли классификацию обращений, обработку инцидентов и их прогнозирование — все процессы, для которых критичны скорость и качество. Около года назад агенты появились в бизнес‑подразделениях: сервисы автоматической обработки запросов, формирования сообщений и писем. А потом — ИИ-ассистенты в функциональных областях, которые традиционно считались максимально подконтрольными человеку, например, в финансовом контроле или в формировании инвестпортфеля", — рассказал Сергей Карпович.

При этом, несмотря на наличие технологий проверки ответов ИИ, полностью отказаться от участия человека в ближайшее время нельзя, уверен эксперт. В критически важных процессах ответственность за принятое решение не может быть делегирована системе. В более долгосрочной перспективе Сергей Карпович прогнозирует появление практически полностью цифровых компаний, в которых значительная часть операций будет выполняться с опорой на ИИ‑сервисы.

"Если компании не начнут перестраивать свою работу так, чтобы она соответствовала современным тенденциям, они рискуют потерять конкурентное преимущество. И внедрять ИИ-агентов надо уже сегодня, даже если на текущий момент кажется, что за счет них удается лишь немного оптимизировать затраты. Оценивать реальные бизнес-эффекты нам еще только предстоит", — уверен Сергей Карпович.

Запуск пилотных ИИ‑сервисов в ограниченном контуре и личный пример руководителей, считает эксперт, становятся отправной точкой для масштабирования изменений. Инициировать эти изменения должна именно управленческая команда: пока топ-менеджеры не начнут использовать в ежедневной работе ассистентов и агентов, крайне сложно осознать их целесообразность для бизнеса.

ВСК и Infosecurity внедряют сервисную модель киберстрахования для клиентов SOC

"Ростелеком" достиг 50% автоматизации клиентской поддержки в чатах с помощью ИИ

"Ростелеком" внедрил комплексное решение для автоматизации клиентского сервиса и внутренних процессов — интеллектуальный чат-бот "Омнибот" и базу знаний "ProЗнания". Системы уже успешно функционируют в инфраструктуре компании, позволяя автоматизировать до 50% обращений в клиентскую поддержку.

"Северсталь Сеть" совершенствует условия работы на складах для клиентов и перевозчиков

Компания "Северсталь Сеть", созданная в результате объединения "Северсталь Дистрибуции" и "А ГРУПП", последовательно улучшает систему сервисов для клиентов малого и среднего бизнеса. В рамках интеграции совершенствуются решения в области логистики и складского обслуживания. Один из ключевых блоков этой работы — качество организации складского сервиса и условий для водителей клиентов и транспортных компаний на площадках <a href="https://severstal.com/rus/clients/sd/?utm_source=pr&utm_campaign=set&utm_content=delivery" target="_blank">"Северсталь Сети"</a>.

В Самаре впервые пройдет "Ночь театрального искусства"

27 марта, во Всемирный день театра, Самара впервые присоединится к всероссийской акции "Ночь театрального искусства". В течение одного вечера жители города смогут бесплатно посетить спектакли, экскурсии и закулисные мероприятия на ведущих театральных площадках.

"Первая ракетка" начинает игру на вылет: завершены съемки первого российского сериала о теннисе для Wink

Окончены съемки спортивного драматического сериала <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+, рабочее название — "Игра на вылет") с Данилой Козловским и Полиной Гухман в главных ролях. Также в сериале снимались Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Появился прогноз погоды на конец весны и начало лета в Самаре

Гидрометцентр России представил долгосрочные прогнозы погоды на ближайшие месяцы. Судя по ним, в Самаре будет немного теплее, чем обычно. Об этом сообщил начальник отдела метеорологии Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Вячеслав Демин.

