16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ВСК и Infosecurity внедряют сервисную модель киберстрахования для клиентов SOC

Читали 5

Компания Infosecurity (входит в "Софтлайн Решения", ГК Softline) совместно со Страховым Домом ВСК запускает новую опцию для клиентов SOC — страхование рисков информационной безопасности. В рамках опции клиент получает оперативное подключение команды Infosecurity для устранения последствий инцидента и восстановления инфраструктуры без дополнительных затрат.

Новая услуга отвечает на один из самых чувствительных вопросов бизнеса: что делать, если киберинцидент все же произошёл. Несмотря на развитие инструментов защиты, полностью исключить такие риски невозможно, и в этих условиях всё большую значимость приобретает не только способность своевременно выявлять угрозы, но и готовность быстро восстановить ИТ-инфраструктуру, минимизировать простой и снизить возможный ущерб для бизнеса.

Совместная услуга Infosecurity и ВСК объединяет экспертизу в области кибербезопасности и страховую поддержку, формируя единый контур работы с инцидентом. Такой подход выходит за рамки классических моделей страхования и сервисов ИБ, где задачи защиты и урегулирования, как правило, разделены. В рамках услуги финансовая защита дополняется оперативным подключением команды Infosecurity к устранению последствий киберинцидента — от расследования до восстановления ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов, включая взаимодействие с регуляторами, а также предоставление необходимых ресурсов на период восстановления. При этом для клиента восстановление осуществляется без дополнительных затрат в рамках лимита, предусмотренного договором. Это позволяет минимизировать последствия инцидента и сохранить бюджет на кибербезопасность, обеспечивая быстрое возвращение бизнеса к штатной работе.

Таким образом, модель услуги выстроена, чтобы обеспечить для клиента максимально простой и понятный процесс подключения и последующего урегулирования, при котором ключевой акцент делается на оперативной помощи и прикладной экспертизе в момент инцидента, а не на формальных процедурах и длительных согласованиях.

"Даже при высоком уровне зрелости процессов информационной безопасности полностью исключить вероятность инцидента невозможно. Поэтому важно не просто предотвращать угрозы, но и иметь понятный алгоритм действий на случай их реализациии, а также гарантии, что бизнес будет функционировать вне зависимости от ситуации. Благодаря партнёрству с ВСК мы можем предложить клиентам модель, при которой восстановление после инцидента не требует дополнительных затрат со стороны бизнеса. Запуск этой услуги отражает нашу уверенность в собственной экспертизе и готовность разделить с клиентом ответственность за последствия инцидента. По сути, мы говорим о переходе к модели, в которой сервис-провайдер не ограничивается выявлением угроз, а участвует в полном цикле работы с инцидентом", — Александр Мосягин, руководитель SOC Infosecurity ("Софтлайн Решения").

"Киберриски становятся всё более значимым фактором для бизнеса, и страхование в этой области также трансформируется. Сегодня клиенту важно не только получить финансовую компенсацию, но и быть уверенным в том, что последствия инцидента будут оперативно устранены. Партнёрство с Infosecurity позволяет нам интегрировать страхование в практический контур реагирования на киберинциденты и предложить рынку более прикладной формат защиты. Такой подход отвечает текущим ожиданиям бизнеса и задаёт новое направление развития киберстрахования", — Антон Чех, старший вице-президент Страхового Дома ВСК.

Запуск услуги демонстрирует рост значимости страхования киберрисков как отдельного направления в информационной безопасности. Компании всё чаще рассматривают такие инструменты как способ управления финансовыми последствиями инцидентов и повышения устойчивости бизнеса. Infosecurity и ВСК, объединив страховую и ИБ-экспертизу, предлагают рынку формат киберстрахования, отвечающий текущим запросам бизнеса и динамике развития угроз.

Версия для печати

Новости

30 марта 2026
В России и мире

"Ростелеком" достиг 50% автоматизации клиентской поддержки в чатах с помощью ИИ

"Ростелеком" внедрил комплексное решение для автоматизации клиентского сервиса и внутренних процессов — интеллектуальный чат-бот "Омнибот" и базу знаний "ProЗнания". Системы уже успешно функционируют в инфраструктуре компании, позволяя автоматизировать до 50% обращений в клиентскую поддержку.

"Северсталь Сеть" совершенствует условия работы на складах для клиентов и перевозчиков

Компания "Северсталь Сеть", созданная в результате объединения "Северсталь Дистрибуции" и "А ГРУПП", последовательно улучшает систему сервисов для клиентов малого и среднего бизнеса. В рамках интеграции совершенствуются решения в области логистики и складского обслуживания. Один из ключевых блоков этой работы — качество организации складского сервиса и условий для водителей клиентов и транспортных компаний на площадках <a href="https://severstal.com/rus/clients/sd/?utm_source=pr&utm_campaign=set&utm_content=delivery" target="_blank">"Северсталь Сети"</a>.

Культура и стиль

В Самаре впервые пройдет "Ночь театрального искусства"

27 марта, во Всемирный день театра, Самара впервые присоединится к всероссийской акции "Ночь театрального искусства". В течение одного вечера жители города смогут бесплатно посетить спектакли, экскурсии и закулисные мероприятия на ведущих театральных площадках.

"Первая ракетка" начинает игру на вылет: завершены съемки первого российского сериала о теннисе для Wink

Окончены съемки спортивного драматического сериала <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+, рабочее название — "Игра на вылет") с Данилой Козловским и Полиной Гухман в главных ролях. Также в сериале снимались Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие.

Люди

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Появился прогноз погоды на конец весны и начало лета в Самаре

Гидрометцентр России представил долгосрочные прогнозы погоды на ближайшие месяцы. Судя по ним, в Самаре будет немного теплее, чем обычно. Об этом сообщил начальник отдела метеорологии Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Вячеслав Демин.

Он и она