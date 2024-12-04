Следующая станция — Новый год: декабрьские премьеры Wink.ru домчат зрителей прямо в праздник

04.12.2024 17:36 Читали 5

Наступил декабрь, а значит, за окном всё больше ярких огней, в магазинах — подарочный ажиотаж, а на экранах — любимые артисты и искрящиеся премьеры. Всё говорит о том, что начинается путешествие в самый волшебный праздник. Чтобы ворваться в Новый год в отличном настроении, онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) включает для зрителей яркие эмоции и рассказывает, как их получить. Можно искать клад и найти вдохновение, подготовить неожиданный подарок и обрести любовь, спасти панду или победить злодеев, смеяться и мечтать всей семьей — в декабрьском кинобагаже найдется всё.

Стартует путешествие к празднику с хитовых сериалов. 1 декабря начнется показ мексиканской теленовеллы "Просто Мария" (18+), первые серии которой вышли в 1989 году и навсегда покорили сердца миллионов зрителей. 9 декабря на киносцену выйдут герои музыкальной драмы Сергея Жукова "Плакса-2" (16+), в новом сезоне которой снялись Баста, рок-группа "Три дня дождя" и ведущий Дмитрий Шепелев.

Если после драматических переживаний захочется легкости, нужно как можно быстрее включить авантюрный сериал про охотников за бриллиантами, который так и называется — "Кто быстрее?" (16+). Бывший зэк по прозвищу Кекчуп (Дмитрий Нагиев) попадает в аварию на своем внедорожнике. Теряя сознание, он рассказывает девяти незнакомцам про бриллианты и дает странные вводные: "Геленджик" и "русалка". Решив, что Кекчуп умер, очевидцы аварии пускаются в погоню за сокровищами. Только герои не знают, что их догоняют головорезы бывшей подельницы Кекчупа и сам виновник аварии, который вышел из комы. Сериал уже доступен на Wink.ru.

Продолжит комедийную линию еще несколько российских новинок. Так, 5 декабря зрители увидят семейный фильм "В баню!" (12+). Прораб Иван Плотников (Михаил Тройник) — человек скромный и очень терпеливый. Эти положительные качества сильно осложняют ему жизнь и на работе, и в семье. Но, оказывается, что есть место и обстоятельства, где эти черты становятся суперсилой — попав на чемпионат России по банному спорту, Иван получает шанс наконец-то поверить в себя, воодушевить своих близких и побороться за солидный денежный приз, который ему так необходим.

Еще одна картина, которую можно посмотреть всей семьей, — "Возвращение попугая Кеши" (6+). Митяй (Никита Кологривый) вот-вот потеряет свою девушку Леру (Оксана Акиньшина): та мечтает о роскошной жизни, но школьному учителю географии нечем на это ответить. В поисках дополнительного дохода Митяй берет в аренду попугая Иннокентия, чтобы фотографировать с птицей сочинских туристов. Однако попугай оказывается не просто говорящим, а умным, и готов "прокачать" Митяя так, чтобы тот решил все свои проблемы. Новые друзья заключают договор: Кеша поможет Митяю осчастливить Леру, а Митяй Кеше — найти и вернуть его возлюбленную, с которой их разлучили. Зрители Wink.ru узнают, что из этого получится, 6 декабря.

Стремятся к счастью и герои новогодней мелодрамы "Папу маме заверни" (6+). Девочка Вита (Виталия Корниенко) мечтает выдать маму (Катерина Шпица) замуж. Мама и сама не против, но всё как-то не складывается. Близится Новый год, и Вите приходит в голову необычная идея — подарить маме ужин с харизматичным достойным мужчиной, известным актером Юрием Черкасовым (Дмитрий Нагиев). Вита обращается в агентство подарков, где готовы организовать звездное свидание прямо в канун праздника, только подарок уж очень дорогой. Удастся ли девочке положить под елку такой сюрприз для мамы, Wink.ru покажет 26 декабря.

В комедии "Право на лево" (16+) складывается еще более интригующая история. Иван (Роман Маякин) — успешный адвокат, верный муж и достойный отец. О таком мечтает множество женщин, и однажды даже такой примерный семьянин оказывается в ситуации выбора — направо или налево? Спокойная семейная жизнь или бурный роман? Карьера или страх все потерять? И, наконец, что делать, когда жена пишет, что она у подруги, а у этой подруги ты сам? Картина уже доступна для просмотра.

Наконец, еще одна отечественная премьера декабря — это основанная на реальных событиях драма "9 секунд" (12+). 2010 год. База Тихоокеанского флота РФ. На эсминце "Быстрый" происходит прорыв топливного трубопровода с мазутом, после короткого замыкания начинается пожар. Без колебаний противостоять огню решает 19-летний матрос Алдар Цыденжапов (Бато Шойнжонов) родом из Забайкалья, с детства мечтающий служить на флоте, как его дедушка. На борту эсминца — 348 человек. Совершая подвиг, Алдар ценой своей жизни спасает от гибели весь экипаж. Фильм можно посмотреть 12 декабря.

Поклонников зарубежного кино ждут премьеры с мировыми звездами в главных ролях и целый калейдоскоп жанров.

С 12 декабря можно посмотреть леденящую кровь "Исповедь серийного убийцы" (18+), криминальную драму со скандинавским акцентом. Пациент психиатрической больницы по имени Мэдс Лейк (Густаф Скарсгард) признался в нескольких убийствах. Однако психотерапевт Анна Рудебек (Андреа Райзборо) и полицейский Сорен Ранк (Стеллан Скарсгард) вместе с самим Мэдсом не оставляют попыток докопаться до истины. Этот поиск всё крепче связывает участников расследования, а растущая взаимозависимость угрожает поглотить их всех.

От страха до смеха — один шаг. Сделать его поможет американская комедия "Отец года" (18+). Преуспевающий арт-дилер и счастливый муж Энди (Майкл Китон) неожиданно узнает, что ближайшие три месяца он проведет без молодой жены, но в компании двух маленьких детей. Когда переложить заботу о воспитании близнецов на старшую дочь не получается, Энди ничего не остается, как взять власть в свои руки: в его планах — здоровое питание, жесткая дисциплина и идеально выполненные домашние задания. Но заслужить звание отца года не так-то просто. Как это сделать, Wink.ru покажет 13 декабря.

Еще одна история отцов и детей ждет зрителей в драмеди "Снять проклятие" (18+). Фильм снят по мотивам романа Дэвида Духовны, который к тому же сыграл в фильме одну из главных ролей. Писатель-неудачник Тед (Логан Маршалл-Грин) уже давно не ждет от жизни подарков. Вот и новая напасть — его отец Марти (его и играет Дэвид Духовны) серьезно заболевает. Тед переезжает к отцу и вскоре замечает, что Марти становится хуже каждый раз, когда проигрывает его любимая бейсбольная команда. Чтобы избавить отца от лишних переживаний, Тед решает подтасовать результаты матчей с помощью друзей отца. В новых заботах и встречах он, кажется, находит вдохновение. Зрителям Wink.ru картина доступна с 16 декабря.

Китайский минисериал в жанре фэнтези "Бандит, ставший старшеклассником" (16+) балансирует между сказкой о потерянном времени и мифом о переселении душ. 47-летний Ким Дык-пал (Ли Со-джин) — авторитетный гангстер, человек без лишних эмоций. Однажды он становится свидетелем попытки самоубийства: на его глазах старшеклассник Сон И-хёна (Юн Чхан-ен) прыгает с крыши. Пытаясь поймать юношу, Ким попадает под машину. В больнице он приходит в себя, но понимает, что его сознание теперь заключено в чужом теле. Теперь бывший бандит под видом выжившего Сона отправится в школу, чтобы по-взрослому разобраться с негодяями, которые довели парня до отчаяния. Увидеть этот фильм можно 23 декабря.

Добавит азиатских специй в предновогоднее киноменю комедийный боевик "Операция "Панда" (12+) с легендарным Джеки Чаном в главной роли. В этом фильме кинозвезда берет под опеку детеныша большой панды. Злодеи собираются украсть редкое животное, чтобы получить за него целое состояние. Джеки не может остаться в стороне и отправляется в незабываемое путешествие ради спасения панды. Понаблюдать за молниеносными движениями Чана можно 29 декабря.

Под занавес декабря на экранах появится и главный новогодний волшебник Санта. Как водится, перевоплотиться в него предстоит отцу семейства. Накануне рождественской ночи Сальва (Эрнесто Севилья) случайно врезается в самого настоящего Санта-Клауса (Сантьяго Сегура). И пока Санта не может выполнять свои обязанности, Сальве, отцу восьмилетнего Лукаса, придется поработать за него. Сможет ли папа исполнить самые невероятные желания детей, стать примером для подражания своему собственному сыну и спасти Рождество и Новый год? Зрители Wink.ru узнают 25 декабря, посмотрев фильм "Спасти Санту" (12+).

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