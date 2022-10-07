Директор Самарского филиала РСХБ рассказал о современном АПК на "Золотой осени"

07.10.2022 11:57 Читали 12

В Москве проходит XXIV всероссийская агропромышленная выставка "Золотая осень". Самарская область традиционно принимает участие в этом мероприятии. На региональном экспозиционном стенде можно увидеть достижения АПК и продукцию ведущих областных предприятий. В составе делегации от региона агропромышленную выставку посетил Раиль Багдалов, директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка.

"Перед сельскохозяйственной отраслью сегодня стоит задача обеспечения темпов роста агропрома выше, чем в целом по экономике. Аграрии России эффективно решают вопросы продовольственной безопасности страны. Успешно ведётся политика импортозамещения. В этом есть роль каждого региона — и нашего в том числе. На выставке мы видим лучшие достижения АПК многих регионов, новейшие образцы сельскохозяйственной техники и оборудования, передовые научные разработки. Я горжусь, что наши аграрии добиваются высоких результатов в общем деле — при нашей поддержке. Россельхозбанк, как специально созданный для поддержки агропрома банк, продолжает оказывать отрасли системную поддержку. Только в Самарской области с начала 2022 года Россельхозбанк предоставил предприятиям АПК более 13,77 млрд рублей кредитных средств, что на 60% выше аналогичного периода прошлого года. При этом 11 млрд рублей заемщики получили по льготной ставке", — рассказал Раиль Багдалов.

На полях агропромышленной выставки "Золотая осень 2022" эксперты и представители агробизнеса также обсуждали цифровую трансформацию агропромышленного комплекса, подходы и решения для скорейшей цифровизации российских ферм.

Раиль Багдалов отметил, что Россельхозбанк разработал первую в мире цифровую экосистему для АПК "Своё" и продолжает комплексно работать со всеми потребностями агротеха. "Сейчас в Самарском регионе b2b-сервисом Своё Фермерство пользуются 200 предприятий, к маркетплейсу Своё Родное подключены 180 фермеров, на сервисе поиска работы в АПК "Я в агро" представлено 155 вакансий", — сообщил директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка.

Экосистема "Своё" была презентована Россельхозбанком в октябре 2020 года на 22-й выставке "Золотая осень". Сегодня в нее входят крупнейший в стране маркетплейс товаров и услуг для сельхозпроизводителей Своё Фермерство, ведущий интернет-магазин фермерской еды Своё Родное, платформы для подбора кадров в АПК Я в Агро, покупки агротуров (платформа Своё За городом) и обустройства жизни в сельской местности (Своё Село). Количество активных пользователей экосистемы превысило 3 млн человек.