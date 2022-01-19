ВСК: в 2021 году в России почти на 60% сократилось число автоугонов

19.01.2022 15:15 Читали 9

По итогам 2021 года было зафиксировано на 57% меньше угонов, чем за аналогичный период прошлого года — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. По данным компании, в 2021 году самой угоняемой маркой авто стал Hyundai — на ее долю пришлось 22% краж. Второе и третье место в антирейтинге ВСК разделили Kia и Toyota (по 19,5%).

Среди авто марки Hyundai наибольшим "спросом" у автоугонщиков пользовался кроссовер Santa Fe (в 2020 году — Creta), а также Solaris и Creta. Самыми угоняемыми автомобилями Kia стали Rio, Rio X-Line и Sportage. Опасаться автоугонщиков стоит и обладателям Toyota Land Cruiser и Toyota Camry.

Самое большое число угонов было зафиксировано в столичном регионе (39%) и Санкт-Петербурге (22%).

Самыми безопасными с точки зрения угонов автомобилями в 2021 году стали Mazda, Peugeot, а также некоторые отечественные марки (УАЗ, Урал, МАЗ и пр.).

"По итогам 2021 года было зафиксировано почти на 60% меньше угонов. Это хорошая динамика, однако не стоит забывать, что нельзя быть на 100% уверенным в безопасности своего автомобиля. Текущая ситуация на авторынке — дефицит новых авто и комплектующих для них — может повлечь всплеск преступлений, ведь чаще всего популярные автомобили угоняют именно для перепродажи на запчасти. В случае угона компенсацию можно получить только при наличии полиса каско. Компании сейчас предлагают широкий диапазон страховых продуктов, покрывающих риск угона, в т. ч. каско с франшизой. Это позволяет страхователям сэкономить на полисе, при этом обезопасить себя от основных финансовых рисков. По итогам 2021 года ВСК выплатила своим клиентам около 37 млрд рублей. Это один из самых крупных показателей за почти 30-летнюю историю компании", — отметил Владимир Антипов, руководитель центра урегулирования претензий Страхового Дома ВСК.