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Демо-день Московского акселератора прошел на площадке Страхового дома ВСК

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Страховой Дом ВСК в качестве партнера Московского акселератора принял на своей площадке гостей и участников трека Digital Health.

Трек Digital Health посвящен поиску перспективных решений в сфере цифрового здравоохранения. Акселерационная программа реализована Агентством инноваций города Москвы. В сентябре стартовал прием заявок в Акселератор, заявки подали более 350 команд. В течение нескольких месяцев эксперты страховой и фармацевтической отраслей работали с командами, изучали предложения и инновационные идеи.

В понедельник, 27 декабря, на площадке Страхового Дома ВСК состоялся Demo Day с участием партнеров, гостей и топ-30 лучших команд-участниц акселератора. Гости и участники отметили новогоднюю и очень гостеприимную атмосферу, а жаркие дебаты партнеров о цифровизации затянулись до вечера.

"Благодарю Агентство инноваций города Москвы за приглашение к участию и организацию этого трека. Могу сказать от всего страхового рынка, что тренд Digital Health — это будущее как страхования, так и всего человечества. Мы были в предвкушении того, какие у нас будут кейсы, команды, идеи. Demo Day — показывает отличный результат работы всех — партнеров, команд, организаторов этого трека. Очень интересные и разнообразные решения представлены командами, и мы идем в новый год с новыми идеями и планами по их реализации", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора блока развития бизнеса Страхового Дома ВСК.

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Новости

Назад. 29 декабря 2021
Демо-день Московского акселератора прошел на площадке Страхового дома ВСК

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