16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ВСК подводит итоги предновогодней благотворительной акции "Огни добра"

Читали 7

Акция "Огни добра" прошла с 29 ноября по 26 декабря совместно с благотворительным фондом "Арифметика добра". Чтобы принять в ней участие, клиенты и друзья компании бесплатно зажигали огни на самой длинной виртуальной благотворительной гирлянде.

По итогам акции засияли свыше 20 тысячи лампочек, ВСК преобразовала их в более чем 200 тысяч рублей, которые уже направлены в фонд "Арифметика добра". Деньги пойдут на реализацию образовательной программы "Шанс".

На эти средства воспитанники детских домов будут заниматься с преподавателями, которые расскажут им о выборе профессии, карьерных возможностях и о том, как идти к своей цели. Через онлайн-платформу ребята с репетиторами подтянут сложные предметы школьной программы.

Цель "Шанса" — помочь подросткам с выбором будущей профессии. Сейчас менее 1% выпускников детских домов поступают в вузы после школы. Дети-сироты не понимают, для чего нужно высшее образование, не имеют мотивации к учебе, и часто их пробелы в знаниях не позволяют понять школьную программу. Но за 4 года существования программы более 100 подопечных "Арифметики добра" поступили в вузы.

"Все мы когда-то в детстве верили в новогоднюю сказку. Многим ее создавали родители, но дети-сироты, к сожалению, лишены такой возможности. Поэтому мы вместе со всеми откликнувшимися попробовали сотворить чудо для воспитанников детских домов. Надеюсь, их ждет светлое и успешное будущее", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

"Акция "Огни добра" получилась не только по-настоящему новогодней, но и очень важной для нашего Фонда. Образование для детей-сирот — это очень значимый момент. К сожалению, большинство детей не может самостоятельно нагнать пропущенный материал, и как следствие не могут сдать экзамены, поступить учиться на ту профессию, о которой они мечтают. В акции приняли участие огромное количество людей, а Страховой Дом ВСК конвертировал каждую зажженную лампочку в денежные средства и отправила в наш Фонд. Это значит, что ещё много детей из разных регионов нашей страны получат шанс на то, чтобы улучшить свои знания и исполнить свою мечту — стать тем профессионалом, которым они мечтают быть. Спасибо ВСК за поддержку нашего Фонда, за неравнодушие и желание сделать жизнь детей лучше" — отметила Наиля Новожилова, руководитель фонда "Арифметика добра".

Версия для печати

Новости

Назад. 28 декабря 2021
ВСК подводит итоги предновогодней благотворительной акции "Огни добра"
Любительские команды могут выиграть в Dota2 500 000 рублей от тарифа "Игровой"

В России и мире

Формула "Автобана": качественно и вовремя

Уникальную цифровую платформу "Преон" представил "Автобан" министру транспорта РФ Виталию Савельеву на крупнейшем отраслевом форуме страны — Транспортной неделе 2021. Генеральный директор холдинга Алексей Андреев рассказал о преимуществах информационной системы, которая объединит всех участников строительно-инвестиционного процесса и в разы сократит время на согласование документов.

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Культура и стиль

Граффити — не вандализм, а искусство

Творчество или вандализм? Наверное, многие задавались подобным вопросом гуляя по улицам своего города, особенно в тот момент, когда перед глазами появляются огромные разноцветные символы и надписи на зданиях. В чём смысл граффити? И как отличить вандала от граффити-художника? В этом мне помог разобраться представитель граффити-команды "Quick Handz Crew".

Люди

Бизнес любви не помеха: история успешной женщины

Основатель частных детских садов "Филиппок", руководитель проекта "Билдинг-сад", член партии "Единая Россия", президент Ассоциации "Территория образования", а главное — любящая мама и жена. Шилкина Марина о том, как построить бизнес, воспитать успешных детей и при этом сохранить счастливую семью.

Самарский блогер Соня Пасашкова: "Я рада, что своими словами могу помочь людям"

Каждый педагог — немного артист, а артисты — люди творческие, разносторонние. Мне удалось пообщаться с самарской лайфстайл блогершей Соней Пасашковой: о работе преподавателем, участии в молодежном театре и продвижении в социальных сетях. Девушка ведет блог, в котором не только делится своими личными историями, но и поднимает важные социальные темы, рассказывает о жизни Самары.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

В Тольятти в 2022 году появится парк в микрорайоне Шлюзовой

В 2021 году благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в Тольятти новый вид приобрели 6 общественных пространств и 27 дворов. В ходе народного голосования определены еще три локации для благоустройства в следующем году. Это «Эко-Парк Шлюзовой», площадь Центрального района и Итальянский пляж.

Дмитрий Азаров провел личный прием граждан

В среду, 15 декабря, Губернатор Дмитрий Азаров провел личный прием граждан, в ходе которого были рассмотрены обращения жителей. Они касались развития сферы искусства, помощи многодетным семьям в трудной жизненной ситуации и защиты безнадзорных животных.

Он и она