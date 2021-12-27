27.12.2021 12:02 Читали 20

"ВСК - Линия жизни" уменьшила суммы взносов по программам накопительного и инвестиционного страхования жизни.

По программам инвестиционного страхования жизни, доступным к оформлению онлайн, был снижен минимальный взнос со 100 000 до 50 000 рублей.

Также предложение доступно и для программы "Копи легко. Онлайн". Теперь у клиентов компании есть возможность оформить программу на любую сумму, начиная с ежегодного взноса 20 000 рублей. Остальные условия по программам инвестиционного и накопительного страхования жизни остаются прежними.

Узнать больше и оформить программы страхования жизни можно на сайте компании.