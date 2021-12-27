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В Самарской области село осталось без электричества и воды из-за метели

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Село Подстепки Ставропольского района осталось без электричества и воды из-за метели. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

"Авария на 10-м фидере, обрыв высоковольтный линии в трех местах, выход из строя КТП. Аварийная служба работает с 21:15 часов вчерашнего вечера. По воде: отсутствует одна фаза, насосы не тянут", — приводятся в сообщении слова главы сельского поселения Андрея Марьянова.

На территории села в связи с аварийным отключением электроэнергии организован пункт размещения населения, находящийся по адресу: с. Подстепки, ул. Набережная, 71Г (здание ФОК). В пункте можно набрать воды, а также согреться до окончания проведения работ по восстановлению электроснабжения.

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Новости

Назад. 27 декабря 2021
В Самарской области село осталось без электричества и воды из-за метели
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