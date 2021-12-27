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В Тольятти в 2022 году появится парк в микрорайоне Шлюзовой

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В 2021 году благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в Тольятти новый вид приобрели 6 общественных пространств и 27 дворов. В ходе народного голосования определены еще три локации для благоустройства в следующем году. Это «Эко-Парк Шлюзовой», площадь Центрального района и Итальянский пляж.

Итальянский пляж находится в Центральном районе. Его благоустройство начнется с демонтажных работ и устройства колодцев.

На главной площади Центрального района обновят тротуары, сделают освещение, проведут установку малых архитектурных форм и работы по озеленению.

О благоустроенном парке жители микрорайона Шлюзовой мечтали давно. «Проект создали сами жители района Шлюзовой, – говорит житель Вячеслав Рябцов. — Сами провели исследование большое. В нем приняли участие 1000 человек. Там отразили основные принципы, которые хотят внедрить при благоустройстве территории. Самый основной — это сохранение природного ландшафта, сохранение здоровых деревьев на территории. Мы добились благоустройства этого пространства благодаря своей активной позиции и будем вместе с жителями следить за работами на каждом этапе».

На первом этапе работ появятся освещение и видеонаблюдение, будут обстроены дорожки и установлены лавочки из полимерного материала, урны для раздельного сбора отходов. Для детей построят игровые площадки, для активных жителей – воркаут-зону.

Национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным, нацелен на повышение комфортности городской среды. За время его реализации с 2018 по 2021 годы в Тольятти преобразились 26 общественных пространств и 102 двора.

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В Тольятти в 2022 году появится парк в микрорайоне Шлюзовой

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