Все дневники в одной обложке: "Сферум" интегрирует школьные сервисы

24.12.2021 17:29 Читали 11

Информационно-коммуникационная образовательная платформа "Сферум" (создана совместно компанией VK и "Ростелекомом") начала интеграцию электронных дневников школьников. Это улучшает процесс организации обучения и упрощает взаимодействие всех участников образовательного процесса.

На первом этапе все пользователи сервиса "Дневник.ру" получили удобный доступ к "Сферуму" благодаря бесшовной авторизации. Кроме того, синхронизированы структуры классов. Этот функционал уже доступен пользователям образовательной платформы в 15 регионах: Хабаровском крае, Республиках Адыгея, Алания, Дагестан, Ингушетия и Чечня, а также Архангельской, Астраханской, Еврейской, Иркутской, Омской, Новгородской, Саратовской, Свердловской и Тамбовской областях.

"Мы продолжаем планомерно развивать наш продукт, добавляя необходимый функционал для организации образовательного процесса. Интеграция электронных дневников позволит упростить работу педагогов и повысить удобство для детей и родителей. Теперь будет гораздо проще переключаться между сервисами, когда это необходимо. Мы планируем и дальше расширять возможности "Сферума", добавляя другие электронные дневники. Это позволит нашей платформе стать по-настоящему единым окном для всех пользователей", — сказал генеральный директор ООО "Цифровое образование" (компания-разработчик "Сферума") Рубен Акопов.

В ближайшее время завершится интеграция "Школьного портала Московской области", сервисов "ИРТех", "ЭлЖур", "БАРС" и других технологических решений для педагогов, детей и родителей.

На следующих этапах в "Сферум" планируется добавить расписание и другие опции электронных дневников. В частности, будет разработана и добавлена возможность инициировать в электронном дневнике звонки через "Сферум". Кроме того, платформа продолжает расширять список регионов-участников и технологических партнерств.

"Сферум" — это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения России и Минцифры России в соответствии с постановлением Правительства РФ. Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным. Она позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Платформа основана на технологиях социальной сети "ВКонтакте", регистрация доступна через единый центр авторизации VK ID — простой и безопасный инструмент. "Ростелеком" обеспечивает цифровую инфраструктуру. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение "Сферума" для iOS и Android и на сайте сферум.рф.

Сейчас "Сферум" предлагает следующие опции: